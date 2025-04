První střípky o Snapdragonu 8 Elite 2: druhá generace jader Oryon a podpora LPDDR6

Qualcomm chystá druhou generaci svého výkonného mobilního čipsetu Snapdragon 8 Elite

Podle čínských zdrojů bychom se měli dočkat znatelně vyššího výkonu

Čip má být vyráběn novou generací 3nm procesu, kromě toho dostane nová jádra i větší grafickou mezipaměť

Qualcomm před nedávnem překvapil odhalením čipsetu Snapdragon 8s Gen 4, který je určený do téměř vlajkových smartphonů – jeho výkon je srovnatelný s předloňským top čipsetem Snapdragon 8 Gen 3, s nímž sdílí i minulou generaci procesorových jader Kryo. Vlajkový procesor pro příští generaci nejvýkonnějších smartphonů chystá Qualcomm až na druhou polovinu letošního roku, a podle posledních informací z Číny se můžeme těšit na pořádný skok.

Snapdragon 8 Elite 2: nová jádra s vyšším výkonem

Aktuální Snapdragon 8 Elite využívá výkonná procesorová jádra Oryon, za nimiž stojí inženýři ze startupu Nuvia, který Qualcomm v roce 2021 koupil. Tato jádra jsou velmi výkonná a efektivní, Qualcomm je využívá nejen u mobilního čipsetu Snapdragon 8 Elite, ale i u počítačových procesorů rodiny Snapdragon X.

Chystaný Snapdragon 8 Elite 2 údajně dostane jádra Oryon druhé generace, která má podle čínských zdrojů přinést až o čtvrtinu vyšší výkon. Polepšit by si měl i grafický čip, který se má dočkat navýšení mezipaměti grafického čipu ze současných 12 na 16 MB – to by se mělo pozitivně projevit v navýšení grafického výkonu údajně až o 30 procent.

Další chystanou novinkou má být podpora moderních pamětí typu LPDDR6, byť tento standard ještě oficiálně nebyl uveden – jeho premiéra je očekáváná někdy v průběhu letošního roku. Snapdragon 8 Elite 2 by měl být rovněž efektivnější díky modernějšímu výrobnímu procesu – namísto technologie TSMC N3E Qualcomm údajně použije novější N3P.

Qualcomm obvykle představuje nové vlajkové čipsety pro smartphony na svém výročním summitu na Havaji. Ten v minulých letech připadal na měsíc říjen, je tedy pravděpodobné, že americká firma si vybere stejný měsíc i letos. První smartphony se Snapdragonem 8 Elite 2 by pak mohly dorazit krátce poté.

