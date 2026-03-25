Průvodce nákupem: jak vybrat herní notebook v roce 2026 a nespálit se?

Při výběru herního notebooku v roce 2026 už dávno nejde jen o cenu. V záplavě technických specifikací, marketingových zkratek a stovek modelů je snadné šlápnout vedle. Ať už hledáte nekompromisní herní mašinu, nebo výkonný notebook i na práci, odborníci ze Smarty.cz radí, na co se v roce 2026 skutečně zaměřit.
Výkon bez kompromisů: grafika a procesor
Pokud pokukujete po herním stroji, grafická karta je prvkem, kde se šetřit nevyplácí. Aktuální generací jsou karty řady NVIDIA GeForce RTX 50, které díky technologiím jako DLSS pomáhají dosáhnout plynulejšího obrazu i v náročných hrách. U grafických karet sledujte také tzv. TGP (napájecí limit), který výrazně ovlivňuje reálný výkon.
U procesorů dnes dominuje souboj Intel Core a AMD Ryzen. Pro běžnou práci stačí řady i3/Ryzen 3, ale pro gaming a kreativní práci (střih videa, grafika) hledejte minimálně Intel Core i5 nebo AMD Ryzen 5. Ti nejnáročnější pak ocení modely s procesory Intel Core i7 nebo Ryzen 7, které najdete v prémiových modelech.
Plynulost pohybu: Displej
Zapomeňte na to, že stačí „jen“ Full HD rozlišení. Dnešním standardem u herních notebooků a některých prémiových modelů je vysoká obnovovací frekvence. Běžné jsou dnes panely se 144 Hz a 165 Hz, ty nejlepší pak i s 240 Hz. Rozdíl v plynulosti pohybu (nejen ve hrách, ale i při běžném scrollování webem) je výrazný. U herních notebooků dává smysl kombinace alespoň Full HD rozlišení a 144 Hz, ideálně ale vyšší frekvence při výkonnější grafice.
Paměť: Nepodceňujte kapacitu
Doba, kdy 8 GB RAM stačilo na všechno, je pryč.
- 16 GB RAM je dnešní doporučené minimum pro plynulý chod Windows a moderních aplikací.
- Úložiště: Minimem by mělo být 512 GB SSD, ale vzhledem k velikosti her a souborů je 1 TB SSDideální volbou pro klid v duši.
Vyplatí se také ověřit, zda lze RAM v notebooku později rozšířit.
Chlazení: často podceňovaný faktor
Výkonný procesor a grafická karta tvoří jen polovinu úspěchu. Pokud notebooku chybí kvalitní chlazení, může se při dlouhodobé zátěži přehřívat. U herních a výkonných pracovních strojů proto vždy sledujte konstrukci chladicího systému. Lepší modely využívají více ventilátorů, širší heatpipe trubice nebo odpařovací komory, které pomáhají efektivně odvádět teplo.
Kvalitní chlazení oceníte nejen při hraní her, ale i při náročných úlohách, jako je střih videa, práce s grafikou nebo renderování. Nedostatečné chlazení totiž často znamená nižší výkon, než jaký by hardware reálně zvládl.
Verdikt: Jak tedy vybrat?
Před nákupem si definujte své priority. Pokud je to gaming, sledujte grafiku a chlazení. Pokud je prioritou mobilita, hledejte lehké stroje s dlouhou výdrží baterie. Pokud si nejste jistí, pomůže osobní konzultace na prodejně nebo online průvodce výběrem, který vás provede jednotlivými kroky.
