Prsten nebo hodinky? Unikátní hybrid Rogbid Fusion je obojí, budete jej ale chtít používat?

- Segment nositelné elektroniky se neustále rozšiřuje
- Mezi nejpopulárnější typy patří chytré hodinky, ale do popředí se dostávají i prsteny
- Rogbid Fusion zastoupí obojí, jsou to totiž hodinky i prsten zároveň
Nositelná elektronika je čím dál populárnější a po sluchátkách a hodinkách se tento segment rozrostl směrem k prstenům. Tato kategorie se na trhu již etablovala a platí za čím dál rozšířenější. Pokud si nejste jistí, zda používat chytré hodinky, nebo spíše chytrý prsten, zařízení Rogbid Fusion by vám mohlo vyhovovat. Je totiž obojí.
Chytré hodinky na prst?
Nebo prsten na zápěstí? Rogbid Fusion je vskutku zajímavý počin, a to nejenom svým konceptem, ale i designem. Ten trochu připomíná zmenšené digitálky jako z éry vietnamských tržnic, nicméně kombinace tohoto retro stylu s moderními prvky je vlastně docela povedená. Konstrukce jako z tržnice každopádně není – hodinky mají kovový rámeček a jsou vodotěsné dle normy 5ATM.
Aby mohly pohodlně vejít na prst a nepřekážet, musí být samozřejmě velmi kompaktní. Hodinko–prsten (nebo prsteno–hodinky?) Rogbid Fusion měří jen 21 × 20,6 × 8,2 mm, takže opravdu nejsou nijak zvlášť velké a s hmotností pouze 14 gramů jsou i příjemně lehké. Prsteny jsou samozřejmě lehčí, ale klasické hodinky na druhou zase výrazně těžší.
Plnohodnotné hodinky s pořádnou porcí funkcí
Styl nošení se odvíjí od toho, jaký pásek na Rogbid Fusion nasadíte. Když použijete hezky vypadající milánský tah, jsou to klasické hodinky na zápěstí, ale po nasazení nylonového pásku, který je součástí balení, se z hodinek stane prsten. Nylonový pásek lze použít i na zápěstí, ale milánský tah na něm vypadá mnohem lépe.
Na čelní straně těchto hodinek / prstenu se nachází malý OLED displej s úhlopříčkou 0,49 palce, který zobrazuje základní informace jako čas, počet kroků, okysličení krve, tep a data z monitorování spánku. Kromě těchto funkcí nabízí Rogbid Fusion také 100 sportovních režimů, s telefonem se spojuje přes Bluetooth a výdrž na jedno nabití by se měla pohybovat okolo 5 dnů.
Cena a dostupnost
Zajímavý počin Rogbid Fusion je k dispozici na oficiálním webu výrobce a vychází na poměrně sympatických 49,99 dolarů (1 200 korun). Dobrou zprávou je, že je možné nechat si ho zaslat i do Česka, takže pokud máte zájem, klidně si můžete tento hybrid pořídit.