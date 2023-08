Proměňte výřez v displeji ve funkční tlačítko! S touto aplikací je to hračka

Aplikace Touch The Notch může jednoduše ulehčit používání telefonu

Z výřezu či průstřelu nad displejem totiž udělá funkční tlačítko

Můžete mu přidělit speciální funkce, jako je otevření aplikace či spuštění svítilny

Když Apple vloni přišel s chytrým výřezem Dynamic Island, ukázal tím své androidové konkurenci záda. Do té doby vlastně rušivý element v podobě výřezu, respektive průstřelu, dokázal využít jako součást systému iOS. Androidová konkurence se o nic podobného do té doby nepokusila. Nyní ale vyšla aplikace Touch The Notch, která alespoň obohatí průstřel u vašeho telefonu několika chytrými funkcemi.

Aplikace Touch The Notch

Touch The Notch je dostupná pouze pro Android a v Google Play ji najdete s modrou ikonkou, vývojáři se jmenují Dubiaz. Aplikace je kompletně bez reklam a zdarma, přestože nabízí možnost podpořit vývojáře jednorázovou částkou 25,99 Kč.

Základem je udělit oprávnění. To po vás bude chtít aplikace vlastně okamžitě po tom, co ji poprvé spustíte. To hlavní oprávnění se týká pochopitelně výřezu, tvůrci aplikace k tomu uvádí: „Použijte výřez fotoaparátu k náhledu přijatého oznámení v jedinečné a kreativní podobě.“ Abych nezapomněl – celá aplikace je v češtině, takže se v ní jednoduše orientuje.

Co všechno Touch The Noch umí?

A nyní k tomu hlavnímu – co všechno aplikace umožňuje? Jak název napovídá, na dotek výřezu si můžete nastavit rozličné reakce systému. Předně si můžete zvolit pět akcí: jediný dotyk, dlouhý dotyk, dvojité kliknutí, přejetí prstem doleva a přejetí prstem doprava. Za správný dotek výřezu budete odměněni jemnou haptickou odezvou.

Na každou z těchto pěti akcí si můžete vybrat odpovídající reakci systému. Možností je opravdu spousta, můžete spustit svítilnu, udělat rychlý snímek obrazovky, otevřít nabídku vypnutí, spustit nabídku otevřených aplikací, popřípadě rovnou spustit vámi vybranou aplikaci. Můžete i na jedno kliknutí otevřít konkrétní webovou stránku, popřípadě jednoduše ovládat přehrávání na pozadí.

Možností je ještě více a vývojáři postupně přidávají nové a nové. Doporučujeme každému zájemci aplikaci vyzkoušet a najít konfiguraci, která bude sedět právě vám. Jediný problém spočívá v tom, že výřez je většinou umístěn u horní hrany displeje, tudíž může být hůře dosažitelný. Jakmile si na to ale člověk zvykne, může si výrazně ulehčit ovládání svého smartphonu.