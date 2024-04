Prohlížeč Chrome za peníze? Google překvapivě spouští placenou verzi

Prohlížeče jsou branou do světa internetu a za dobu jeho existence jsme si již zvykli, že jejich fungování je zcela zdarma. Jedním z nejpoužívanějších prohlížečů na světě je bezesporu Google Chrome, který vyniká svou plejádou doplňků či bezpečností. Právě tu bere Google vážně, ačkoli pro odrazení hackerů a zabránění napadení škodlivým softwarem toho příliš mnoho nelze udělat. V tomto směru může být přínosné investice také do detekce a správy narušení bezpečnosti. Google nyní zavádí verzi prohlížeče Chrome, která má tyto obavy řešit, a to konkrétně u firemních zákazníků.

Google představia novou edici prohlížeče Chrome s názvem Chrome Enterprise Premium, která se dělí na základní (bezplatnou) a placenou (prémiovou) verzi. Gigant z Mountain View tento produkt zaměřený na podniky prezentuje jako prohlížeč, který může uživatelům poskytnout větší ochranu dat při práci online. Toho chce dosáhnout například automatickými aktualizacemi chránícími před nově objevenými zranitelnostmi nebo možností přizpůsobení oprávnění k webům ve spravovaných zařízeních. Tato verze prohlížeče Chrome je také vytvořena tak, aby blokovala například podezřelé doplňky a chránila tak před hackerskými útoky ze všech stran.

Introducing a new frontline of defense for organizations: Chrome Enterprise Premium (now GA)!

Learn more about this new offering announced at #GoogleCloudNext that helps simplify and strengthen endpoint security on the web → https://t.co/zOcBxRtuct pic.twitter.com/lIdxfL1uzg

— Google Cloud (@googlecloud) April 10, 2024