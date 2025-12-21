TOPlist

Prodeje smartphonů mají po letech růstu klesnout, hlavním viníkem jsou drahé komponenty

Dominik Vlasák
21. 12. 19:30
Samsung Galaxy S25 ve všech barevných variantách
  • Rok 2026 bude v mnoha ohledech klíčový
  • Chytré telefony by po dlouhé době mohly zaznamenat propad prodejů
  • Na vině má být především vysoká cena některých komponentů, především pamětí

Přiznejme si to – trh s chytrými telefony je rok od roku méně zajímavý. Výrobci se sice snaží přinést zajímavé novinky, nicméně samotné smartphony jsou již hotové produkty a meziroční vylepšení už zkrátka nejsou tak zajímavá, jako tomu bylo v minulosti. Přesto celý trh každým rokem roste, což výrobci hardwaru jistě velmi rádi vidí – Samsung, Apple a další mezinárodní značky prodávají každoročně stovky milionů telefonů. I když tedy designy možná nejsou tak lákavé nebo vzrušující jako dříve, lidé vždy hledají něco nového, co by si mohli koupit.

Příští rok bude ve znamení kompromisů

Společnost Counterpoint, která se zabývá průzkumem trhu, nabízí náhled na to, co lze očekávat v roce 2026. Podle ní dodávky smartphonů v novém roce poklesnou, a to z důvodu rostoucích nákladů na komponenty. Ačkoli ceny telefonů a tabletů zůstaly stabilní, spotřebitelský trh již byl zasažen, přičemž ceny různých paměťových verzí v posledních několika měsících prudce vzrostly. Ve skutečnosti se situace dostává do bodu, kdy lidé začínají odkládat nákupy a čekají, až ceny klesnou.

Counterpoint se domnívá, že existuje reálná možnost, že ceny pamětí by mohly v příštím roce ještě více vzrůst. To by mohlo vést k menšímu počtu dostupných telefonů a menší rozmanitosti. Informace poukazují na to, že Apple a Samsung budou v lepší pozici, aby tuto situaci přečkali, ale kdo ví, jak dlouho bude trvat, než se situace dostane do přijatelné hladiny. Značky, které se s tímto nedokáží popasovat, budou nuceny provést škrty na jiných místech.



Grafická karta (ilustrační obrázek)



A to ať už prostřednictvím snížení kvality zpracování, obětováním jiných komponentů, nebo možná jen tím, že své dražší produkty učiní lákavějšími a přinutí spotřebitele k nákupu vyšších modelů. Zajímavé je, že jsme letos viděli, jak Apple i Samsung experimentovali s tenkými telefony, které si ovšem velkou oblibu u zákazníků nezískaly. Příští rok bude pro všechny výrobce chytrých telefonů náročný a bude zajímavé sledovat, jak se s ním popasují.

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

