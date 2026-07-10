Prodeje počítačů za Q2 2026: trh se propadá, jedna značka si přesto výrazně polepšila

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- Rozsáhlá paměťová krize má neblahý dopad na celý technologický svět
- Ve velkém ovlivnila také segment počítačů, který se meziročně propadl
- Jen jediné značce se v tomto těžkém období podařilo prodejně růst
Paměťová krize zasahuje nejenom mobilní segment, ale samozřejmě i trh s počítači. Paměťových modulů je málo, jsou drahé a levnější konfigurace proto v tichosti mizí z prodejních pultů. U nich totiž tvoří náklady na paměť poměrnou část celé výrobní ceny a zkrátka se nevyplatí je prodávat. Prodeje počítačů se meziročně, dle očekávání, propadly, nicméně jedna firma si zvládla svou pozici nejen udržet, ale ještě ji vylepšit.
Prodeje počítačů klesají
Společnost IDC vydala report s čísly prodejů počítačů za druhý kvartál tohoto roku (Q2 2026), který jasně ukazuje již naplno bující paměťovou krizi. V tomto období se prodalo 68,2 milionu počítačů, což je o 3,5 milionu (4,9 %) méně než za stejné období loňského roku (71,7 milionu prodaných kusů). Trhu opět dominuje Lenovo, následováno značkami HP a Dell.
Lenovo má stále poměrně jasnou pozici – drží 24,4 % trhu, což je o 0,8 % více než vloni, ale prodeje mu klesly ze 17 milionu kusů na 16,6 milionu (-2,1 %). Druhé HP už vykazuje mnohem výraznější propad – této značce klesly dodávky o celých 9 % (ze 14,3 milionu na 13 milionů kusů) a podíl na trhu klesl z 19,9 % na 19,1 %.
Jen jedna značka zvládla růst
Na třetím místě se nachází Dell, který meziročně vykázal prodeje nižší o 5 % (z 9,8 milionu kusů na 9,3 milionu) a udržel si stejný podíl na trhu (13,6 %). To nás přivádí ke čtvrtému Applu, který zvládl jako jediný poměrně slušně růst a navýšit jak své prodeje, tak podíl na trhu. U prodejů došlo ke zvýšení z 6,1 na 6,7 milionu kusů, což představuje nárůst o hezkých 10,1 %.
I díky tomu si Apple vylepšil podíl na trhu a nově drží 9,9 % namísto 8,5 % ve stejném období loňského roku. Pátý Asus sice také vykázal růst, ale navýšení o 0,2 % je na úrovni statistické chyby a populární tchajwanský výrobce si víceméně udržuje svůj stabilní standard (5 milionů prodaných počítačů, podíl na trhu 7,4 %).
Proč Apple jako jediný uspěl?
O tom, proč kalifornský obr jako jediný prodejně uspěl a nepropadl se, nejsou žádné pochyby. V březnu totiž představil svůj vůbec nejdostupnější notebook, MacBook Neo, který se stal obrovským hitem a lidé ho začali hojně kupovat. Uvidíme, jak se bude Applu dařit v dalším čtvrtletí, protože nedávno byl nucen veškeré své notebooky, včetně modelu Neo, výrazně zdražit.