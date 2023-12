Proč vyjde GTA 6 na PC později než na konzole? Bývalý zaměstnanec Rockstaru prozradil detaily

Oznámení GTA 6 vzbudilo mezi hráči velká očekávání, mnohé z nich však zamrzela absence PC verze

Podle bývalého animátora z Rockstar Games však jde čistě o pragmatické rozhodnutí

Počítačová verze podle něj dorazí později, momentálně zkrátka ale nemá takovou prioritu

První upoutávka na Grand Theft Auto 6 nabídla nebývale ambiciózní pohled na jednu z nejočekávanějších her současnosti. O to větší smutek zavládl v táboře počítačových hráčů po zveřejnění doprovodné tiskové zprávy, podle níž hra dorazí v roce 2025 pouze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Případná PC verze zůstala zahalená tajemstvím. Podle bývalého zaměstnance Rockstar Games Mikea Yorka by však počítačový port mohl dorazit se zpožděním, neboť studio aktuálně dává přednost vývoji konzolových verzí.

Za vším hledej peníze

Podle Yorka, který v Rockstaru před lety pracoval jako animátor na GTA 5, se společnost soustředí na maximalizaci svých zisků. „Verze pro počítače dorazí se zpožděním zejména proto, aby se studio mohlo naplno věnovat výdělečnějším platformám,“ vysvětluje York ve videu na YouTube. Titulům od Rockstaru se podle něj historicky nejvíce dařilo na PlayStationu, a proto se nyní vývojáři soustředí zejména na optimalizaci pro konzoli od japonského výrobce. „Když jsem ještě pracoval v Rockstaru, celý tým se soustředil na Xbox a PlayStation, avšak nejvíc jsme se snažili vymáčknout právě z konzole od Sony,“ vzpomíná York na vývoj GTA 5.

Počítačová verze podle Yorka z podstaty herního vývoje pochopitelně existuje, byť trpí celou řadou nedokonalostí. Vývoj tak rozsáhlého projektu pro PC představuje velkou výzvu, protože je ho třeba otestovat a optimalizovat pro značné množství různých hardwarových konfigurací.

Dejte tvůrcům čas na práci

V závěru videa York vysvětluje, že v ideálním případě by každé studio mělo mít dedikovaná oddělení pro vývoj jednotlivých verzí hry. „Takto to ale bohužel nefunguje, vývojáři nemají dostatek peněz ani lidských zdrojů,“ doplňuje a jedním dechem vyzývá hráče, aby se na tvůrce nezlobili a naopak jim dopřáli čas na práci.

Zároveň je však třeba podotknout, že ačkoliv se bezesporu jedná o zajímavý vhled do zákulisí Rockstar Games, Mike York ve studiu už více než šest let nepracuje a jeho poznatkům nelze připisovat oficiální platnost. Původně britský vývojářský tým navíc patrně disponuje takřka neomezeným rozpočtem, čemuž ostatně nasvědčuje dlouhý vývojový cyklus. Finanční prostředky potřebné na simultánní vývoj počítačové verze by tedy mělo být možné vyčlenit. Upřednostnění konzolových verzí tak může mít i řadu dalších důvodů – v Rockstaru si jistě dobře uvědomují, že zpožděné vydání PC portu vede k tomu, že někteří hráči si očekávaný titul zakoupí dvakrát.