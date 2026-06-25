Privacy display nebude výsadou Samsungu, konkurence už chystá vlastní řešení

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- Privacy display je bezpochyby jednou z nejzajímavějších funkcí letošního roku
- Samsung ji představil u svého nejvybavenějšího modelu, brzy ji ale zpřístupní konkurenci
- Některým se podle všeho nechce čekat a již pracují na vlastním řešení
Jednou ze zajímavých inovací, se kterou v letošním roce přišel jihokorejský gigant Samsung, je funkce Privacy display u jeho vlajkového modelu Galaxy S26 Ultra. Ve zkratce se jedná o softwarový filtr, který znemožňuje sledovat váš displej z určitých úhlů, kupříkladu v autobuse, ve vlaku či na jiných veřejných místech. Malá revoluce je to především z toho důvodu, že až doposud jste si museli koupit speciální ochranné sklo, které touto funkcí disponovalo, pokud jste chtěli mít jistotu, že vám nikdo nebude koukat pod prsty, co na svém chytrém telefonu děláte.
Samsung možná už brzy nebude jediný
Samsung si ale podle všeho nehodlá tuto technologii nechat jen pro sebe. Podle nejnovějších spekulací bude dceřiná společnost Samsung Display tuto technologii nabízet ostatním výrobcům smartphonů do konce roku 2028. Někteří čínští výrobci zařízení s Androidem budou na tento okamžik vyčkávat, zatímco jiní již ve spolupráci s čínskými výrobci displejů vyvíjejí podobná řešení. Mezi těmi netrpělivými je podle všeho i Xiaomi, jehož model Xiaomi 18 Pro by také mohl disponovat vlastní funkcí Privacy display, nejspíše však ne z dílny firmy ze Soulu.
Internetem také kolují spekulace, že podobnou technologii vyvíjí i Honor, opět ve spolupráci s jedním nejmenovaným čínským výrobcem displejů. Jak kvalitní se čínské alternativy funkce Privacy display nakonec ukáží, odhalí až čas. Zajímavostí ale je, že Honor zřejmě testuje tuto funkci na dvou chystaných zařízeních, z nichž jedno má 6,3palcový a druhé 6,8palcový panel. Pravděpodobně se jedná o telefony řady Magic 9, jejichž uvedení na trh se očekává ještě v tomto roce.
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Čínským výrobcům se podle všeho tato technologie zamlouvá a rádi by ji nabídli svým zákazníkům co možná nejdříve. Zdá se, že si tuto funkci oblíbila i řada spotřebitelů, nicméně zda se tak stane i u konkurentů Samsungu, bude záležet na tom, jak ji čínští výrobci pojmou. Detaily se ale nejspíše dozvíme již brzy.