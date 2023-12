Příští Xperia Pro údajně dostane jedinečný ovládací prvek. Oceníte jej nejen při focení

Sony prý chystá další profesionální fotomobil a rozhodně se nebojí experimentovat

Jeho poznávacím znamením má být otočný kroužek v prostoru objektivu

Ovládání fotoaparátu by se mělo více přiblížit klasickým zrcadlovkám

Od odhalení poslední generace smartphonu Sony Xperia Pro uplynuly víc než dva roky, tudíž by se mohlo zdát, že japonský výrobce na tuto řadu telefonů zcela zanevřel – přeci jen se jedná o úzkoprofilové zboží s vysokou cenou, které v kapse běžného uživatele jen tak nenajdete. Z Japonska ale nyní přicházejí informace, které opět myšlenky na novou Xperii Pro oživují, a dokonce jí přisuzují velmi originální funkci.

Xperia Pro s otočným kroužkem objektivu

Smartphony Xperia Pro jsou stvořené do rukou fotografů, kteří se nespokojí s prostým stisknutím spouště, ale rádi si s nastavením fotoaparátu pohrají. Tato definice má platit i u připravované nové generace, která údajně nabídne zcela nový prvek pro ovládání – otočný kroužek objektivu.

Podle japonských zdrojů by měla příští Xperia Pro vypadat podobně jako zatím stále aktuální Xperia Pro-I, avšak čočku hlavního fotoaparátu má obepínat otočný prstenec sloužící k ovládání vybraných funkcí fotoaparátu – v tuto chvíli se spekuluje o plynulém zoomování u teleobjektivu a o změně clony u hlavního fotoaparátu. Plynulý optický zoom již zvládá současná Xperia I V, plynulá změna clony by byla v případě Sony novinka, Xperia Pro-I kupříkladu umí pouze přepínaní mezi hodnotami f/2.0 a f/4.0, ovšem nic mezi tím.

Otočný kroužek objektivu nemusí navíc sloužit pouze k ovládání fotoaplikace samotného telefonu, ale klidně i k ovládání externího fotoaparátu či dalších nabídek v systému. Telefony Xperia Pro lze totiž použít i jako externí obrazovku k zrcadlovce, takže by teoreticky skrze otočný kroužek objektivu mohly jít ovládat vybrané funkce samotného fotoaparátu.

Spekuluje se, že nová Xperia Pro by mohla dorazit v průběhu příštího roku, pravděpodobně někdy v jeho polovině. Nejprve by měly být uvedeny řadové smartphony Xperia 1 VI a 5 VI, přičemž minimálně první z nich by mohl spatřit světlo světa už na únorovém veletrhu MWC.

