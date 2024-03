Příští skládačka od Xiaomi bude pořádné dělo: 1TB úložiště, voděodolnost i satelitní komunikace

Společnost Xiaomi není ve světě ohebných smartphonů žádným nováčkem. Na svém kontě už má trojici skládaček řady Mix Fold, letos by měla přihodit čtvrtou. Pravděpodobně se tak stane někdy v létě, nicméně již nyní máme možnost seznámit se s některými klíčovými parametry – obvykle přesný informátor Digital Chat Station je totiž zveřejnil na čínské sociální síti Weibo.

Xiaomi Mix Fold 4 má být stejně jako jeho předchůdci ohebným smartphonen knížkového tvaru. Úhlopříčky displejů v tuto chvíli neznáme, avšak předpokládáme, že čínský výrobce nebude nijak výrazně měnit celkový form faktor. I přesto se však můžeme těšit na dvě významná vylepšení – zvýšenou voděodolnost a redukci hmotnosti do rozmezí 220–240 gramů. Vnitřní ohebný displej si patrně ponechá úhlopříčku okolo 8 palců, avšak s jedním příjemným upgradem – přehyb má být díky nové konstrukci kloubu výrazně méně patrný.

Xiaomi MIX Fold 4 key specifications

– 16GB RAM

– 1TB storage

– 5,000mAh+ battery

– 100W charging

– less crease

– Rear: 50MP main camera + new periscope lens + other cameras

– two-way satellite communication

– May have an IP rating for water resistance

– custom x-axis… pic.twitter.com/EPiQnPlXKH

— Anvin (@ZionsAnvin) March 12, 2024