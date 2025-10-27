Přesná data a bezpečnost v terénu. Huawei Watch GT 6 Pro jsou ideální nejen pro zimní sporty a extrémní podmínky

Zimní sezóna se blíží a je tak pomalu čas oprášit lyže, snowboard nebo běžky. Ať už holdujete jakémukoli sportu, na svahu i mimo něj, se vám budou hodit chytré hodinky, které se postarají o vaši bezpečnost i o lepší zážitek z jízdy. Huawei přichází s novými chytrými hodinkami, které kombinují robustní a odolný design, pokročilé senzory i precizní sledování výkonu. Zjistěte, proč jsou právě Huawei Watch GT 6 Pro ideální volbou pro každého nadšeného sportovce.
Přesné měření výkonu na sjezdovce
Chcete posunout svůj sportovní výkon na vyšší úroveň a mít při jízdě pod kontrolou i zdravotní stav svého těla? Chytré hodinky se mohou stát nenahraditelným pomocníkem. Huawei Watch GT 6 Pro vám nabídnou vše potřebné – od podrobných statistik rychlosti a vzdálenosti až po sledování převýšení. Díky přesnému navigačnímu systému budou vaše trasy podrobně zaznamenány i v horských oblastech, kde připojení často selhává.
Během sportovní aktivity hodinky v reálném čase vyhodnocují nejen spálené kalorie, ale také tepovou frekvenci nebo hladinu kyslíku v krvi. Všechna naměřená data si mohou sportovci prohlédnout v aplikaci Huawei Zdraví. Snadno tak získají přehled o své kondici i o dlouhodobém vývoji výkonu a zdravotního stavu.
Bezpečnost i v extrémních podmínkách
Právě v horách je více než kdekoli jinde potřeba dbát na bezpečnost. Signál bývá nevyzpytatelný a zabloudit mimo značené trasy je až příliš snadné. V takové situaci přijde vhod přesný GPS systém, který vás dokáže navést zpět. Stejně důležitá je i funkce detekce pádu. Na zledovatělém povrchu nebo v hlubokém sněhu může dojít k nečekanému úrazu. Huawei Watch GT 6 Pro z těchto důvodů disponují i detekcí pádu a možností nouzového volání na předem zvolený kontakt. V krizové situaci tak mohou hrát klíčovou roli a poskytnout vám jistotu i větší pocit bezpečí, abyste si zimních aktivit mohli užívat na maximum.
Sníh, zima, déšť a ani riziko nárazu nepředstavují pro hodinky Watch GT 6 Pro žádný problém. Díky safírovému sklíčku letecké třídy, titanové slitině a vysoké voděodolnosti 5 ATM odolají hodinky i zhoršeným přírodním podmínkám na sjezdovce nebo zasněžené lesní cestě. Prémiové materiály je chrání před poškozením – například před škrábanci nebo oděrkami způsobené pádem, takže se o ně nemusíte obávat. Displej s jasem až 3 000 nitů zaručuje perfektní čitelnost i na ostrém horském slunci.
Dlouhá výdrž a univerzální využití
Jednou z největších předností hodinek Huawei Watch GT 6 Pro je jejich prvotřídní baterie. Díky vysokému obsahu křemíku nabízí oproti svému předchůdci GT 5 až o 65 % vyšší kapacitu. Na jedno nabití vydrží až 21 dnů při nenáročném používání, přibližně 12 dnů při běžném režimu a až 40 hodin v režimech pro outdoorové aktivity. Hravě tak zvládnou i delší výlety, během nichž potřebujete aktivně využívat GPS, nebo celodenní sportování, kde je naopak klíčový monitoring fyziologických dat.
Huawei Watch GT 6 Pro jsou navíc kompatibilní se systémy iOS i Android, takže si jejich prémiových funkcí mohou užívat i majitelé jiných značek.
Chytrého parťáka pro lyžaře, snowboardisty, běžkaře i hokejisty pořídíte na oficiálních stránkách Huawei již od 9 499 Kč. Huawei Watch GT 6 Pro jsou dostupné také u prodejců Alza a Datart.