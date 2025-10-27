TOPlist

Přesná data a bezpečnost v terénu. Huawei Watch GT 6 Pro jsou ideální nejen pro zimní sporty a extrémní podmínky

PR článek
PR článek 27. 10. 8:00
Huawei Watch GT 6 Pro

Zimní sezóna se blíží a je tak pomalu čas oprášit lyže, snowboard nebo běžky. Ať už holdujete jakémukoli sportu, na svahu i mimo něj, se vám budou hodit chytré hodinky, které se postarají o vaši bezpečnost i o lepší zážitek z jízdy. Huawei přichází s novými chytrými hodinkami, které kombinují robustní a odolný design, pokročilé senzory i precizní sledování výkonu. Zjistěte, proč jsou právě Huawei Watch GT 6 Pro ideální volbou pro každého nadšeného sportovce.

Přesné měření výkonu na sjezdovce

Chcete posunout svůj sportovní výkon na vyšší úroveň a mít při jízdě pod kontrolou i zdravotní stav svého těla? Chytré hodinky se mohou stát nenahraditelným pomocníkem. Huawei Watch GT 6 Pro vám nabídnou vše potřebné – od podrobných statistik rychlosti a vzdálenosti až po sledování převýšení. Díky přesnému navigačnímu systému budou vaše trasy podrobně zaznamenány i v horských oblastech, kde připojení často selhává.

Během sportovní aktivity hodinky v reálném čase vyhodnocují nejen spálené kalorie, ale také tepovou frekvenci nebo hladinu kyslíku v krvi. Všechna naměřená data si mohou sportovci prohlédnout v aplikaci Huawei Zdraví. Snadno tak získají přehled o své kondici i o dlouhodobém vývoji výkonu a zdravotního stavu.

Bezpečnost i v extrémních podmínkách

Právě v horách je více než kdekoli jinde potřeba dbát na bezpečnost. Signál bývá nevyzpytatelný a zabloudit mimo značené trasy je až příliš snadné. V takové situaci přijde vhod přesný GPS systém, který vás dokáže navést zpět. Stejně důležitá je i funkce detekce pádu. Na zledovatělém povrchu nebo v hlubokém sněhu může dojít k nečekanému úrazu. Huawei Watch GT 6 Pro z těchto důvodů disponují i detekcí pádu a možností nouzového volání na předem zvolený kontakt. V krizové situaci tak mohou hrát klíčovou roli a poskytnout vám jistotu i větší pocit bezpečí, abyste si zimních aktivit mohli užívat na maximum.

Sníh, zima, déšť a ani riziko nárazu nepředstavují pro hodinky Watch GT 6 Pro žádný problém. Díky safírovému sklíčku letecké třídy, titanové slitině a vysoké voděodolnosti 5 ATM odolají hodinky i zhoršeným přírodním podmínkám na sjezdovce nebo zasněžené lesní cestě. Prémiové materiály je chrání před poškozením – například před škrábanci nebo oděrkami způsobené pádem, takže se o ně nemusíte obávat. Displej s jasem až 3 000 nitů zaručuje perfektní čitelnost i na ostrém horském slunci.

Dlouhá výdrž a univerzální využití

Jednou z největších předností hodinek Huawei Watch GT 6 Pro je jejich prvotřídní baterie. Díky vysokému obsahu křemíku nabízí oproti svému předchůdci GT 5 až o 65 % vyšší kapacitu. Na jedno nabití vydrží až 21 dnů při nenáročném používání, přibližně 12 dnů při běžném režimu a až 40 hodin v režimech pro outdoorové aktivity. Hravě tak zvládnou i delší výlety, během nichž potřebujete aktivně využívat GPS, nebo celodenní sportování, kde je naopak klíčový monitoring fyziologických dat.

Huawei Watch GT 6 Pro jsou navíc kompatibilní se systémy iOS i Android, takže si jejich prémiových funkcí mohou užívat i majitelé jiných značek.

Chytrého parťáka pro lyžaře, snowboardisty, běžkaře i hokejisty pořídíte na oficiálních stránkách Huawei již od 9 499 Kč. Huawei Watch GT 6 Pro jsou dostupné také u prodejců Alza a Datart.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Therma Fit Air Milano Jacket
Jako z jiného světa: Nike ukázal futuristické novinky prošpikované technologiemi
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
1
Netradiční počítačová skříň Inwin Shift
Nejdivočejší počítačová skříň roku? InWin Shift bourá veškerá designová pravidla
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 20:15
2
Lego stavebnice Super Game Boy v upravené variantě od @natalie_thenerd, která dokáže spouštět reálné hry
Game Boy z Lega ožívá! Tato unikátní modifikace z něj udělá skutečnou konzoli
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 19:00
4
Vojenská střílečka z pohledu třetí osoby (ilustrační obrázek)
Internetem koluje video ze hry vytvořené pomocí AI. Je to neuvěřitelné, shodují se hráči
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 12:00
6

Kapitoly článku