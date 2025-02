Přepíše Elon Musk pravidla herního průmyslu? Tituly má podle něj tvořit umělá inteligence

Elon Musk má v plánu založit herní studio využívající umělé inteligence

Jeho firma xAI využije AI k dynamickým příběhům a inteligentním NPC postavám

Projekt budí nadšení ale zároveň vyvolává spoustu otázek

Elon Musk a herní průmysl? Tahle kombinace možná na první pohled překvapí, ale když se nad tím zamyslíme, dává to smysl. Musk už několikrát ukázal, že ho nebaví stát opodál a sledovat, jak se věci vyvíjejí podle starých pravidel. A teď se zdá, že jeho dalším projektem bude právě herní scéna.

Co Muska na herním průmyslu štve?

Na sociální síti X potvrdil, že xAI pracuje na vlastním herním studiu. A jak je u něj zvykem, nebude to nic obyčejného, celé to totiž bude pohánět nejnovější umělá inteligence. Pokud vše vyjde podle plánu, mohli bychom se dočkat her, které budou inteligentnější a dynamičtější.

Podle Muska se z herního průmyslu stala továrna na sériově vyráběné produkty bez opravdové inovace. Velké společnosti tlačí hlavně na zisky, což často znamená, že kreativita ustupuje do pozadí. Musk věří, že právě umělá inteligence by mohla tuto situaci změnit.

„V současné době existuje už příliš mnoho herních studií, které jsou ve vlastnictví masivních korporací. xAI založí herní studio AI, aby byly hry opět skvělé!“ oznámil skrze svůj oficiální účet na platformě X Elon Musk. „Chtěl jsem to udělat už dlouho, naše simulace a generování videa v reálném čase jsou nejlepší na světě,“ dodal. Tohle není jen marketingový tahák. xAI už má za sebou vývoj pokročilých modelů umělé inteligence, včetně Grok-3, který byl trénován na superpočítači Colossus. Tyto technologie by mohly změnit způsob, jakým hry fungují.

And it continues to improve https://t.co/BRlnhSuyi4 — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2025

Představte si hru, kde postavy opravdu reagují na vaše rozhodnutí, příběh se dynamicky mění podle vašich voleb a umělá inteligence se učí z vašeho stylu hraní. NPC by konečně mohly působit jako skutečné osobnosti, a ne pouze jako opakující se repliky s omezeným chováním.

Dokáže změnit herní průmysl?

Musk má pověst člověka, který si jde tvrdě za svým a jeho projekty (ať už Tesla, SpaceX nebo Neuralink) obvykle přináší něco nového. Na druhou stranu, ne každý jeho plán vyjde a ačkoliv některé jeho projekty zní skvěle, po čase narazí na realitu. Pokud se mu podaří vytvořit AI herní studio, které skutečně přinese inovace, mohlo by to znamenat obrovský posun pro celý průmysl. Hráči by mohli dostat hry, které nejsou jen o hezčí grafice, ale především o skutečně nových herních mechanismech.