Přelomová událost pro Netflix! Poprvé bude živě streamovat sportovní utkání

Netflix se chystá živě přenášet golfový turnaj celebrit

S přímými přenosy má přitom rozporuplné zkušenosti

Pokud uspěje, mohli bychom se v budoucnu dočkat větší porce sportovního obsahu

Streamovací služby v čele s americkým Netflixem postupně mění návyky diváků, kteří se postupně odvracejí od klasického lineárního vysílání. Jedním z mála důvodů, proč si zapnout starou dobrou televizi jsou přitom sportovní utkání, která dokáží vzbudit zájem starších i mladších diváků a která streamovací platformy nenabízí. Sportovní fanoušci se tak musí uchylovat buďto právě k lineárnímu vysílání, specifickým streamovacím službám konkrétních soutěží, případně k IPTV, která mají ve své nabídce sportovní kanály.

Netflix bude živě přenášet golfový turnaj celebrit

To ale chce nyní Netflix změnit. Už na podzim letošního roku vůbec poprvé chystá přímý přenos sportovního utkání, které podle The Wall Street Journal bude dokonce sám organizovat. Nepůjde sice o žádnou velkou akci, která by snesla srovnání s finále Super Bowlu či Světovou sérií, ale o golfové utkání celebrit v srdci nevadské pouště, Las Vegas. Podle dostupných informací by se turnaje mohly účastnit i některé hvězdy jejich dokumentárních sérií Drive to Survive a Full Swing.

Živý přenos sportovního utkání není jednoduchou, ani levnou, záležitostí. Není proto divu, že se Netflix rozhodl spíše pro menší akci plně ve vlastní režii, na které si alespoň může otestovat, co všechno přímý přenos sportu obnáší. Ostatně ani velké firmy, jako ESPN či Yahoo nejprve začínaly na malých přenosech – ESPN poprvé přenášela slow-pitchový softballový zápas, zatímco Yahoo si živý sportovní přenos osahalo na utkání NFL, které se nicméně odehrávalo v Londýně.

Pro Netflix to nicméně nebude první pokus o proniknutí do světa přímého přenosu sportovních utkání. Už v minulosti se služba snažila získat práva na přenos formule 1 od ESPN, což se jí ovšem nepodařilo. S přímým přenosem má Netflix už nějaké zkušenosti, které jsou ovšem rozporuplné – v dubnu se pokusila o vysílání speciálního dílu reality show Láska je slepá, což neskončilo pozitivně, naproti tomu streamování stand-upu Chrise Rocka dopadlo poměrně obstojně. Pokud tentokrát Netflix uspěje bez větších potíží, možná se v budoucnu dočkáme více živých sportovních přenosů.