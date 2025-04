Překvapivé stanovisko: využívání AI ve filmech nám nevadí, zní od pořadatelů Oscarů

Můžeme si stokrát říkat, že „dřív to bylo lepší“, ale pravdou je, že technologie se řítí kupředu a my se buď svezeme s proudem, nebo zůstaneme stát na břehu. Akademie filmového umění a věd tohle pochopila, a ačkoliv to může znít tak, že se otáčí lidské kreativitě zády, opak je pravdou. Rozhodla se přiznat si realitu, že AI se tomuto odvětví zkrátka nevyhne a může být kromě hrozby i zajímavým spojencem.

Od dubna letošního roku platí, že oscarovou nominaci může získat i film, který při svém vzniku využil nástroje umělé inteligence. Ale pozor, Akademie si stojí za tím, že klíčová je stále lidská práce. AI nesmí nahradit kreativitu, smí ji pouze doplňovat. Jinými slovy: když bude AI pomáhat při hledání tónu v dialogu nebo upravovat světlo ve scéně, je to v pořádku. Když ale napíše celý scénář nebo film odrežíruje, tam už by porota mohla váhat.

The Oscars new rule regarding AI:

"With regard to Generative Artificial Intelligence and other digital tools used in the making of the film, the tools neither help nor harm the chances of achieving a nomination. The Academy and each branch will judge the achievement, taking into… pic.twitter.com/F3CyogTFqX

— Variety (@Variety) April 21, 2025