Přehrávání na pozadí zdarma a pro všechny? Microsoft má způsob, jak ušetřit za YouTube Premium

David Pilař
David Pilař 5. 9. 7:00
1
Člověk držící chytrý telefon s aplikací YouTube
  • Microsoft nově umožňuje ve svém internetovém prohlížeči pro Android přehrávání videí na pozadí
  • Edge Canary po zapnutí speciálního nastavení zpřístupní jeden z benefitů YouTube Premium zcela zdarma
  • Kromě přehrávání na pozadí lze zapnout i blokování reklamy, které se rovněž vztahuje na populární videoplatformu

Jednou z největších výhod placeného členství YouTube Premium je možnost přehrávat videa na pozadí, a to i když zamknete telefon nebo přepnete do jiné aplikace. Microsoft však nyní testuje funkci, která by tuto zásadní prémiovou výhodu mohla zpřístupnit všem uživatelům zcela zdarma. Stačí si nainstalovat webový prohlížeč Edge pro Android.

Prémiové funkce YouTube zcela zdarma

Prohlížeč Microsoft Edge ve verzi Canary by se brzy mohl těšit zvýšené oblibě mezi uživateli. V seznamu experimentálních funkcionalit se totiž objevila možnost „Video Background Play“, tedy přehrávání videí na pozadí. Po zapnutí této možnosti je následně možné při přehrávání videa přepnout do jiné záložky, jiné aplikace či dokonce zhasnout obrazovku telefonu, aniž by došlo k přerušení přehrávání audio stopy ze sledovaného videa. Lze tedy poměrně snadno využít benefitu předplatného YouTube Premium, aniž by bylo nutné platit 209 korun měsíčně, což je částka, kterou si za toto předplatné aktuálně YouTube účtuje.

Sami jsme si to vyzkoušeli a opravdu vše funguje dle očekávání. Nejprve je nutné si do telefonu stáhnout aplikaci Microsoft Edge Canary a do adresního řádku vepsat „edge://flags“. Po potvrzení se otevře menu s experimentálními funkcemi. Zde již stačí vyhledat možnost „Video Background Play“ a nastavit její hodnotu na „Enabled“. Poté aplikace vyzve k restartu, který je nezbytný k aplikaci změny nastavení. Po opětovném spuštění aplikace je pak v klasickém nastavení ještě potřeba v sekci „Nastavení webů“ povolit možnost „Přehrávání zvuku na pozadí“.

 

Po provedení těchto kroků lze v prohlížeči přejít na YouTube, pustit si libovolné video a zkusit z aplikace odejít nebo zamknout telefon. Obraz sice vidět není, ale zvuková stopa z přehrávaného videa se přehrává i dál na pozadí. A platí to samozřejmě pro libovolnou videoplatformu, ne jen YouTube. Pokud navíc využijete vestavenou funkci prohlížeče pro blokování reklamy, získáte tím hned dvě výhody předplatného YouTube Premium zcela zdarma.

Je však otázkou, kdy a zda vůbec se tyto funkcionality dostanou do běžné verze prohlížeče Edge. V minulosti totiž již Microsoft přišel s podobnou iniciativou, když v roce 2013 vydal vlastní aplikaci YouTube pro Windows Phone. Ta se oproti těm oficiálním lišila tím, že vůbec nezobrazovala reklamy a navíc umožňovala stahování videí. Netrvalo tak dlouho a Google tuto aplikaci zablokoval pro porušování podmínek. Je tedy zřejmě jen otázkou času, než podobným způsobem zakročí i proti této novince prohlížeče Edge.

