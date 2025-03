Přehled těch úplně nejlepších novinek na Voyo (březen 2025)

V březnu 2025 se služba Voyo ve spolupráci s operátorem O2 změní na Oneplay

Ještě před tím ale láká na novinky, které si budou moci diváci přehrát v průběhu měsíce



Dočkáte se akčních klasik z Hollywoodu i českého seriálu Král Šumavy

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v březnu?

Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home)

Datum premiéry: 8. března 2025

8. března 2025 Hrají: Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau

Zatím poslední přírůstek do komiksového univerza hraných filmů o pavoučím muži Spider-Man: Bez domova (81 % na ČSFD) zamíří na Voyo již tento víkend. Peter Parker (Tom Holland), hlavní postava celé série, bude tentokrát bojovat s vlastní minulostí a vlastně i budoucností. S nevyžádanou pomocí od Doctora Strange se totiž dostane do časové smyčky a potká se s celou řadou svých dávných nepřátel.

Za filmem stojí režisér Jon Watts, který fanouškům Marvel přinesl všechny tři díly nejnovější trilogie Spider-Man s Tomem Hollandem. Na ploše 148 minut se představí i Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Willem Dafoe nebo Alfred Molina. Příští rok navíc Spider-Mana čeká nové dobrodružství, opět s Tomem Hollandem v hlavní roli pavoučího superhrdiny.

Král Šumavy: Agent chodec

Datum premiéry: 14. března 2025

14. března 2025 Hrají: Oskar Hes, Kristýna Ryška, Judit Bárdos, Vojtěch Vodochodský, Jan Nedbal

Česká minisérie Král Šumavy (67 % na ČSFD) se již v půlce března rozšíří o druhou řadu. V té první mohli diváci sledovat 24letého Josefa Hasila, člena pohraniční stráže Sboru národní bezpečnosti (SNB) kolem roku 1948, ze kterého se pak postupně stal obávaný převaděč s přezdívkou Král Šumavy. Později byl Hasil odsouzen na 9 let v komunistickém lágru.

Ve druhé sérii budou diváci moci sledovat nikdy nekončící boj Hasila hledajícího cestu z komunistického lágru, stejně jako příběh jeho milé Marie. V hlavních rolích opět Oskar Hes, Gabriela Heclová, Jan Nedbal nebo Vojtěch Vodochodský. S druhou řadou minisérie už nepomáhá oceňovaný David Ondříček (Zátopek, Samotáři), režie se ujmul Damián Vondrášek, autor dramatického seriálu Pět let z produkce České televize.

Zataženo, občas trakaře 2 (Cloudy with a Chance of Meatballs 2)

Datum premiéry: 24. března 2025

24. března 2025 Hrají: Bill Hader, Anna Faris, Terry Crews, James Caan, Andy Samberg, Neil Patrick Harris

Animovaný film Zataženo, občas trakaře 2 (64 % na ČSFD) dorazí na platformu Voyo až s koncem měsíce. Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu znovu sledujeme šíleného vynálezce Flint a jeho přátele, kterak jsou nuceni opustit město. Tentokrát totiž Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory – cosi jako živoucí jídlo.

Zatímco první díl animáku od Sony byl velmi kladně přijat, druhý už takovou parádu neudělal. Nabízí ale slibnou stopáž 95 minut a potěší i obsazením – v hlavní roli vynálezce Flinta je tu americký komik Bill Hader, v dalších rolích se představí Anna Faris, Andy Samberg nebo herecký chameleon Neil Patrick Harris.

Mizerové (Bad Boys)

Datum premiéry: 29. března 2025

29. března 2025 Hrají: Martin Lawrence, Will Smith, Tchéky Karyo, Téa Leoni, Theresa Randle

Na samotném konci března doplní Voyo/Oneplay akční film Mizerové (75 % na ČSFD) z roku 1995 od legendárního Michaela Baye. Jeden z nejlepších akčňáků té doby sleduje dvojici policistů Mikea a Marcuse v Los Angelese, kterak bojují s chladnokrevným lídrem heroinového gangu.

Dvouhodinová akční podívaná kombinuje prvky akce, poutavé přestřelky (jak jinak u Micheala Baye) a komediální scény, navíc v doprovodu skvělého soundtracku s ústřední melodií filmu Bad Boys od jamajské skupiny Inner Circle.