Přehled těch úplně nejlepších novinek na Oneplay (květen 2025)

Zkraje roku 2025 se služba Voyo ve spolupráci s operátorem O2 změnila na Oneplay

V květnu připravilo Oneplay zajímavou kombinaci komedií a romantiky



K vidění bude třeba Johnny English se vrací, Jak přežít single, ale i horor MEG

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v květnu?

Johnny English se vrací (Johnny English Reborn)

Datum premiéry: 3. května 2025

3. května 2025 Hrají: Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West, Rosamund Pike

Druhý díl oblíbené britské parodie na filmy o Jamesi Bondovi se přiřítí na Oneplay již tento víkend. Johnny English ztvárněný Rowanem Atkinsonem (Černá zmije, Mr. Bean). V pokračování Johny English se vrací bude mít druhý nejznámější britský tajný agent na starosti ochranu čínského premiéra, na kterého je naplánován atentát. Pochopitelně to dopadne komediální katastrofou.

Film kombinuje akční a komediální pasáže, se stopáží 101 minut jde o příjemnou víkendovku před spaním. Pokud vám navíc sedí britský humor a máte rádi Rowana Atkinsona, pravděpodobně se bude velmi dobře bavit. První díl z roku 2003, ve kterém hraje i Natalie Imbruglia, si můžete na Oneplay přehrát již nyní.

Jak na věc (About a Boy)

Datum premiéry: 1. května 2025

1. května 2025 Hrají: Hugh Grant, Nicholas Hoult, Toni Collette, Rachel Weisz

Od čtvrtka je na Oneplay skvěle obsazená romantická komedie Jak na věc (76 % na ČSFD), která byla v roce 2003 dokonce nominovaná na Oscara za nejlepší adaptovaný scénář. Film pojednává o 40letém londýnském playboyovi Willovi. Jednoho dne dostává od další partnerky v nekonečném pořadí kopačky kvůli svému dítěti. To Willa přivede na myšlenku, že by mohl začít lovit specificky svobodné či rozvedené matky, jež se scházejí ve Sdružení osamělých rodičů. Místo toho však zde potkává chlapce Marcuse a jeho matku Fionu, kteří mu do života přinesou změnu tak velkou, že se mu o ní nesnilo ani v tom nejdivočejším snu.

Za snímkem stojí duo režisérů Paula a Chrise Weitzových (spolupracovali například na prvním dílu Prci, prci, prcičky) a jde o adaptaci knihy spisovatele Nicka Hornbyho z roku 1998. V hlavní roli Willa se objevuje Hugh Grant, roli Marcuse a jeho matky Fiony mají na svědomí Nicholas Hoult a Toni Collette.

Jak přežít single (How to Be Single)

Datum premiéry: 11. května 2025

11. května 2025 Hrají: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Alison Brie, Anders Holm

A ještě jeden typický rom-kom, tedy romantická komedie. Od 11. května bude ke zhlédnutí 105minutová komedie Jak přežít single (59 % na ČSFD), pojednávající o partičce lidí, kteří si na jednu stranu užívají single život, na druhou stranu ale trpí vším, co k tomu patří. Film byl natočen podle knihy americké spisovatelky Liz Tuccillo (autorka také Zas tak moc tě nežere).

„Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný, ale… je tu také Alice. A Robin. Lucy. Meg. Tom. David. New York je plný osamělých srdcí hledajících vhodný protějšek za účelem flirtu, manželství či něčeho mezi tím,“ stojí v synopsi. Film má ale vynikající obsazení: Dakota Johnson (Padesát odstínů…), Alison Brie (Unkitty z LEGO Příběhu) a Rebel Wilson (Ladíme).

Meg: Monstrum z hlubin (The Meg)

Datum premiéry: 4. května 2025

4. května 2025 Hrají: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Ruby Rose

Od Meg (55 % na ČSFD) nelze očekávat nic jiného, než žánrovou jednohubku na téma akční sci-fi s prehistorickou zrůdou, o které si všichni mysleli, že už je dávno vyhynulá. Kapitán Taylor stále žije s výčitkami svědomí. Před lety totiž musel utéct z podmořské stanice na dně Mariánského příkopu a zanechat tam svou posádku napospas osudu, když na ně cosi obrovského zaútočilo. Nyní se neznámé monstrum vrací na scénu a vše nasvědčuje, že jde o dosud žijící pravěký druh žraloka, takzvaného megalodona.

Alespoň částečně zábavnou akční podívanou slibuje obsazení Jasona Stathama coby kapitána Taylora. Za filmem stojí Jon Turteltaub, který by se dal označit za více méně průměrného a hlavně spíše komediálního autora (Kokosy na sněhu, Bláznivá jízda). Na třech filmech spolupracoval s Nicholasem Cagem (Lovci pokladu 1 a 2, Čarodějův učeň).

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.