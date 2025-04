Přehled těch úplně nejlepších novinek na Oneplay (duben 2025)

V březnu 2025 se služba Voyo ve spolupráci s operátorem O2 změnila na Oneplay

Dubnové novinky už jsou tedy pod taktovkou nové streamovací platformy



Ke zhlédnutí bude například nová česká kriminálka Vraždy v kraji

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v dubnu?

Vraždy v kraji

Datum premiéry: 13. dubna 2025

13. dubna 2025 Hrají: Ondřej Sokol, Petr Uhlík, Jana Pidrmanová, Petr Buchta, Jana Plodková

Vraždy v kraji mají být novou kriminální sérií z produkce TV Nova. Příběh sleduje detektiva Davida Kučeru (Ondřej Sokol), který se rozhodne svůj život od základů změnit. Opouští hvězdnou kariéru v Praze, aby začal nový, klidnější život na venkově a věnoval se včelaření. Pokud ale David čekal, že tu bude mít méně práce, šeredně se spletl. Zločin totiž bují i na malebném venkově.

Nova plánuje přinést každý týden jeden díl na televizní obrazovky, první dorazí v neděli 20. dubna. Vždy o týden dřív pak bude seriál ke zhlédnutí na platformě Oneplay. Fanoušci kriminálních případů se mohou těšit na 8 zhruba hodinových epizod s Ondřejem Sokolem v hlavní roli detektiva Kučery. Za seriálem stojí tvůrčí duo Tomáš Pavlíček (Policie Hvar, Přišla v noci) a Lenka Wimmerová (Božena, Mozaika).

Extrémní proměny

Datum premiéry: 5. března 2025, další díly i v dubnu

5. března 2025, další díly i v dubnu Účinkuje: Martin Košťál

Minulý měsíc byla na Nově a platformě Voyo (tehdy ještě) uvedena reality show Extrémní proměny (56 % na ČSFD). Pořad sleduje v každém 1,5hodinovém díle extrémně obézního soutěžícího, který se rozhodl projít radikální změnou – ať to stojí, co to stojí. Soutěžící jsou pod drobnohledem moderátora a trenéra Martina Košťála de facto celý rok a divák tak může sledovat jejich celkovou proměnu.

V době psaní bylo na Oneplay k dispozici první 5 epizod, další má v televizi premiéru už ve středu 9. dubna. Například ve 3. epizodě se objevil bratr známého plzeňského fotbalisty Pavla Horvátha – Karel. Ve 4. epizodě zase divák mohl sledovat dechberoucí proměnu brněnského influencera a foodblogera Libora Kovačky alias Borka.

50× a stále poprvé (50 First Dates)

Datum premiéry: 3. dubna 2025

3. dubna 2025 Hrají: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Dan Aykroyd

Po emotivních životech obézních lidí raději něco na odlehčenou. Od čtvrtka je ke zhlédnutí americká romantická komedie 50× a stále poprvé (73 % na ČSFD) s Adamem Sandlerem a Drew Barrymore v hlavních rolích. U žen věčně neúspěšný Henry se seznámí s půvabnou Lucy, která ho hned okouzlí. Má to ale háček – Lucy trpí vzácnou nemocí, paměť jí vydrží sotva na jeden den.

Jde rozhodně o jednu z lepších amerických romantických komedií z nultých let tohoto století. Pokud vám sedí trochu „špinavý“ humor Adama Sandlera, budete se královsky bavit. Snímek natočil režisér Peter Segal, který v roce 1984 natočil spin-off Bláznivé střely 33 a 1/3 s podtitulem Poslední trapas.

Godzilla (Godzilla)

Datum premiéry: 17. dubna 2025

17. dubna 2025 Hrají: Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn

Akční sci-fi z roku 1998 koprodukované americkou a japonskou produkcí. Během jaderných zkoušek v Tichomoří dojde k něčemu zcela nečekanému. Z oceánských hlubin povstane obrovské zmutované monstrum a vydá se proměnit lidská města v hromady sutin. Proti monstru je bezmocná dokonce i armáda, a tak je povolán mladý vědec Nick (Matthew Broderick), který před tím, že se podobná příšera dříve či později objeví, již dříve věnoval, uvádí synopse.

Kdo by neznal ikonickou Godzillu (61 % na ČSFD). Toto sice není původní japonský snímek z 50. let, jde o americkou předělávku od režiséra Rolanda Emmericha. Ten je známý pro své akční – až katastrofické filmy – například Den nezávislosti, Den poté nebo 2012. Sám Emmerich v roce 1998 získal cenu za nejlepšího evropského režiséra, jeho Godzilla však tolik nebodovala. Film dostal cenu Zlaté maliny za nejhorší remake či sequel. Přesto je do dnešních dní naprosto ikonický.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.