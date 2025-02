Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (7. 2. 2025)

Jak je naším dobrým zvykem, také tento týden vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, které v následujících sedmi dnech zamíří na populární streamovací platformu Netflix. Z našeho výběru můžeme vypíchnout třeba Černý jestřáb sestřelen: Bitva v Mogadišu, Zaklínač: Sirény z hlubin nebo Vraždy v Åre.

Černý jestřáb sestřelen: Bitva v Mogadišu (Surviving Black Hawk Down)

Datum premiéry 1. řady: 10. 2. 2025

10. 2. 2025 Režie: Jack Macinnes

Američtí vojáci a somálští bojovníci vzpomínají na bitvu o Mogadišo z roku 1993, při které došlo k sestřelení tří Černých jestřábů. A nevynechají přitom žádný detail. Dokumentární minisérie Černý jestřáb sestřelen: Bitva v Mogadišu vypráví strhující skutečný příběh o hrůzách a hrdinství, které stály za událostmi, jež inspirovaly Ridleyho Scotta k natočení filmového trháku Černý jestřáb sestřelen, a spojuje syrové, poutavé vyprávění s rozhovory s účastníky bitvy o Mogadišo z první ruky.

Bitva v Mogadišu bylo vojenské střetnutí během Občanské války v Somálsku mezi silami Spojených států, podporovaných silami OSN, a somálskou milicí loajální k samozvanému prezidentovi Mohamedu Farrahu Aididovi, které v rámci Operace Gothic Serpent proběhlo v noci z 3. na 4. října 1993 v somálském hlavním městě Mogadišu. Ačkoliv Američané dosáhli stanoveného cíle, zajetí dvou Adidových pobočníků, ztráty, které během operace utrpěli, vedly americkou administrativu ke stažení ze Somálska.

Zaklínač: Sirény z hlubin (The Witcher: Sirens of the Deep)

Datum premiéry: 11. 2. 2025

11. 2. 2025 Namluvili: Doug Cockle, Anya Chalotra, Joey Batey, Brittany Ishibashi, Christina Wren

Po přepadení lodi tajemnými stvořeními z hlubin se schyluje k válce mezi pevninou a mořem, kterou může zastavit jediný člověk: zaklínač Geralt z Rivie. V animovaném snímku Zaklínač: Sirény z hlubin se opět potkáme z naším starým dobrým Geraltem, přičemž o dabing se postarali herci jako Doug Cockle, Anya Chalotra nebo Joey Batey.

Geralt z Rivie, zmutovaný lovec příšer, je najat, aby vyšetřil sérii útoků v přímořské vesnici, a je vtažen do staletého konfliktu mezi lidmi a mořskými lidmi. Musí se spolehnout na staré i nové přátele, aby záhadu vyřešil dříve, než nepřátelství mezi oběma královstvími přeroste v totální válku.

Vraždy v Åre (The Åre Murders)

Datum premiéry 1. řady: 6. 2. 2025

6. 2. 2025 Hrají: Carla Sehn, Kardo Razzazi, Charlie Gustafsson, Amalia Holm, Moa Enqvist Stefansdotter

Vyšetřovatelka ze Stockholmu má na krku interní inspekci, a tak vyrazí na hory trochu si oddychnout. Po zmizení mladé holky se ale zase rychle vrací do práce. Švédsko detektivky jednoduše umí a nový seriál Vraždy v Åre je toho prvotřídním důkazem. V hlavních rolích se představí například Carla Sehn, Kardo Razzazi nebo Charlie Gustafsson.

Policistka Hanna Ahlanderová je suspendována ze zaměstnání ve Stockholmu a její partner ji opustí, když se přestěhuje do prázdninového domu své sestry v Åre. Když se v ledové noci na Lucii ztratí mladá žena, Hanně nezbývá než začít případ vyšetřovat. V tíživé rodinné situaci a na nedostatečně obsazené policejní stanici musí místní policista Daniel Lindskog neochotně přijmout Hanninu pomoc. Velkou otázkou však je, zda si mohou navzájem důvěřovat.

Jablečný ocet (Apple Cider Vinegar)

Datum premiéry 1. řady: 6. 2. 2025

6. 2. 2025 Hrají: Alycia Debnam-Carey, Tilda Cobham-Hervey, Ashley Zukerman, Susie Porter, Aisha Dee

Dvě mladé ženy propagují přirozenou léčbu smrtelných chorob. Záměrně i neúmyslně přitom ale mystifikují celý svět a život se jim brzy začne rozpadat pod rukama. Seriál Jablečný ocet pojednává o nebezpečném světě lží a podvodů, které parazitují na lidech, jenž se chytají každého stébla, které by jim mohlo dodat jen trochu naděje. V hlavních rolích se představí Alycia Debnam-Carey, Tilda Cobham-Hervey či Ashley Zukerman.

Jablečný ocet se odehrává v době zrodu Instagramu a sleduje dvě mladé ženy, které se rozhodly vyléčit své život ohrožující nemoci prostřednictvím zdraví a wellness a ovlivnit přitom své globální online komunity. To vše by bylo neuvěřitelně inspirativní, kdyby to byla pravda. Jedná se o pravdivý příběh založený na lži, o vzestupu a pádu wellness impéria; o kultuře, která ho vybudovala, a o lidech, kteří ho zbořili.