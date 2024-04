Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (3. 4. 2024)

Středa je znovu tady a s ní také náš pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát vám můžeme doporučit kupříkladu zajímavý seriál Ripley, životopisné drama Rozhovor dekády nebo dokumentární snímek Antisociální síť: Memy a neklid.

Ripley

Datum premiéry 1. řady: 4. 4. 2024

4. 4. 2024 Hrají: Andrew Scott, Dakota Fanning, Johnny Flynn, Pasquale Esposito, Eliot Sumner

Mladý podvodník vyrazí do Itálie splnit zvláštní úkol a nahlédne přitom do světa mocných a bohatých. Život, o kterém snil, tak má na dosah. Stačí se k němu jenom prolhat. V kriminálním thrilleru Ripley hraje Andrew Scott hlavní postavu Toma Ripleyho, Dakota Fanning se představí v roli Marge Sherwoodové a Johnny Flynn ztvární Dickieho Greenleafa. Další herecké obsazení zahrnuje Eliota Sumnera, Maurizia Lombardiho, Margheritu Buy, Johna Malkoviche, Kennetha Lonergana nebo Ann Cusack.

Tom Ripley, podvodník živořící na počátku 60. let v New Yorku, je najat bohatým mužem, aby odcestoval do Itálie a pokusil se přesvědčit jeho syna tuláka, aby se vrátil domů. Přijetí zakázky je pro Toma prvním krokem ke složitému životu plnému podvodů a vražd. Limitovaná série dramatu vychází z bestsellerových románů Patricie Highsmithové Tom Ripley, které byste si rozhodně neměli nechat uniknout.

Rozhovor dekády (Scoop)

Datum premiéry: 5. 4. 2024

5. 4. 2024 Hrají: Gillian Anderson, Rufus Sewell, Keeley Hawes, Romola Garai, Billie Piper

Jak se ženám z pořadu Newsnight podařilo vyzpovídat britského prince Andrewa? Pohled na jeden osudový rozhovor podle skutečných událostí. Životopisné drama Rozhovor dekády je strhující studie moci a odpovědnosti, ve které hrají Gillian Anderson, Keeley Hawes, Billie Piper a Rufus Sewell.

Rozhovor dekády je snímek inspirovaný skutečnými událostmi a je zasvěceným vyprávěním o houževnaté novinářské práci, která přinesla zdrcující rozhovor – nechvalně proslulé vystoupení prince Andrewa v pořadu BBC Newsnight. Od napětí při vyjednávání producenta Sama McAlistera s Buckinghamským palácem, které bylo v sázce, až po soudní zúčtování Emily Maitlisové s princem, nás Rozhovor dekády zavede do příběhu s ženami, které se nezastavily před ničím, aby ho získaly. Abyste získali tak velký rozhovor, musíte být odvážní.

Antisociální síť: Memy a neklid (The Antisocial Network: Memes to Mayhem)

Datum premiéry: 5. 4. 2024

5. 4. 2024 Režie: Giorgio Angelini, Arthur Jones

Začalo to online vtípky, pak došlo na konspirační teorie a nakonec z toho byl chaos, který se přelil do reálného světa. Dokument o historii jedné anonymní webové stránky. Dokumentární snímek Antisociální síť: Memy a neklid vás zavede to neklidného online světa plného nástrah, které se mnohdy maskují za vtip, ale v jádru mohou způsobit řadu problémů.

Dokument Antisociální síť: Memy a neklid popisuje cestu skupiny znuděných teenagerů, která ze své společné osamělosti vytvořila silnou online komunitu, jež se stala základem pro spolek QAnon, který stál za nepokoji 6. ledna v USA, kdy skupina Trumpových příznivců vzala útokem budovu Kapitolu v hlavním městě Washingtonu, D. C. Jejich činy tak měli velký dopad na skutečný svět.