Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (29. 5. 2024)

Středa se jako již tradičně nese ve znamení našeho pravidelného seriálu, který vám doporučuje to nejzajímavější z filmů, seriálů a dokumentů, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Vypíchnout můžeme například dokumentární seriál Tanec s ďáblem: TikToková sekta zvaná 7M, španělský seriál Už nebudeme mlčet nebo švédský film Kousek tebe.

Tanec s ďáblem: TikToková sekta zvaná 7M (Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult)

Datum premiéry 1. řady: 29. 5. 2024

29. 5. 2024 Režie: Derek Doneen

Tanečníci z TikToku se nechají vlákat do správcovské firmy a její církve. Ukáže se ale, že její zakladatel má máslo na hlavě a že je všechno úplně jinak. Skupina prominentních tanečníků TikToku je uvězněna v sektě, která se vydává za manažerskou společnost 7M. Je mezi nimi i Miranda Wilkingová, jejíž rodina se zoufale snaží dostat svou dceru ven. O tom se můžete na vlastní oči přesvědčit v dokumentárním seriálu Tanec s ďáblem: TikToková sekta zvaná 7M.

Zatímco ostatní tanečníci a bývalí členové utíkají a snaží se znovu navrátit do života, skutečné uzdravení začíná až ve chvíli, kdy se spojí a pokusí se zastavit koloběh zneužívání. Třídílný dokumentární seriál režiséra Dereka Doneena Špinavý lupič a WV Alternative odhaluje ďábelské taktiky, které používají organizace podobné sektám k vykonávání kontroly nad lidmi, i to, kam až jsou rodiny schopny zajít, aby své blízké uchránily.

Eric

Datum premiéry 1. řady: 30. 5. 2024

30. 5. 2024 Hrají: Benedict Cumberbatch, Gaby Hoffmann, Ivan Morris Howe, Jeff Hephner, McKinley Belcher III

Zoufalý otec s houževnatým policajtem hledá v ulicích New Yorku 80. let svého devítiletého syna. Musí přitom ale najít hlavně sám sebe. V hlavní roli seriálu Eric se představí známý britský herec držitel cen BAFTA a Emmy Benedict Cumberbatch. V dalších rolích poté hrají například Gaby Hoffmann a McKinley Belcher III.

Eric je nový emotivní thriller Abi Morganové, který se odehrává v New Yorku 80. let a sleduje zoufalé pátrání otce, jehož devítiletý syn zmizí jednoho rána cestou do školy. Vincent, jeden z předních newyorských loutkářů a tvůrce nesmírně populárního dětského televizního pořadu Dobrý den, sluníčko, se snaží vyrovnat se ztrátou svého syna Edgara a je stále více zoufalý a výbušný. Jak se Vincent svým postupně destruktivním chováním odcizuje rodině, kolegům v práci i detektivům, kteří se mu snaží pomoci, stává se jeho jediným spojencem v honbě za návratem syna domů právě Erik, blud z nutnosti.

Už nebudeme mlčet (Raising Voices)

Datum premiéry 1. řady: 31. 5. 2024

31. 5. 2024 Hrají: Nicole Wallace, Clara Galle, Gabriel Guevara, Ivan Massagué, Eloy Azorín

Studentka ohlásí, že na její střední škole došlo k sexuálnímu napadení. Vyšetřování jí pak převrátí život naruby a její vztahy s ostatními projdou těžkou zkouškou. Seriál Už nebudeme mlčet pojednává o citlivém tématu, se kterým naštěstí řada z nás nemá zkušenosti, ale ti co bohužel mají, si trauma ponesou až do konce života.

Almě je 17 let a chystá se dokončit střední školu. Greta a Nata jsou její dvě nejlepší kamarádky, znají se odmalička, chodí spolu na večírky a čelí typickým problémům svého věku: pocitu odstrčenosti, žárlivosti, problémům s rodiči, a dokonce i toxickým vztahům. Když však na profilu @Iam_colemanmiller zveřejní fotografii s popiskem „Tohle jsem já den předtím, než mě znásilnili“, normalita se vytrácí a všechno se mění. Jak a kdy k tomuto napadení došlo? Kdo stojí za tímto profilem? Kolik je na tomto obvinění pravdy a kdo je skutečnou obětí?

Kousek tebe (A Part of You)

Datum premiéry: 31. 5. 2024

31. 5. 2024 Hrají: Felicia Maxime, Edvin Ryding, Zara Larsson, Ida Engvoll

Jak žít dál po ztrátě blízké osoby? Emotivní hořkosladké drama o dospívání, ve kterém se mladá holka po tragické události dává zase dohromady. Ve švédském filmu Kousek tebe se v hlavních rolích představí Felicia Maxime, Edvin Ryding, Ida Engvoll a Alva Bratt. Jako herečka se poprvé na stříbrném plátně ukáže taky Zara Larsson.

Kousek tebe je příběh o životě a smrti, který zachycuje životní zkušenost ve chvíli, kdy je vám 17 let a máte pocit, že vám srdce každou chvíli vyletí z hrudi. Agnesina starší sestra Julia má všechno, o čem Agnes sní: je nejvíc cool na škole, je středem každého večírku a chodí s Noelem. Kéž by Agnes mohla být víc jako ona. Když se stane ta nejhorší možná věc, Agnesin svět se obrátí vzhůru nohama a ona je nucena znovu objevit sama sebe. Najednou je na pokraji získání všeho, po čem kdy toužila, ale za jakou cenu?

Tajemství neandertálců (Secrets of the Neanderthals)

Namluvili: Patrick Stewart, Gabriel Andreu, Ibbi Ibtihal el Hani

Dokument o záhadách, které obestírají neandrtálce. Co nám o jejich životě i tajemném zmizení prozradí jejich fosilní pozůstatky? Průvodcem dokumentárního snímku s názvem Tajemství neandrtálců, který vám odhalí tajemství této již vymřelé lidské větve, je světoznámý britský herec Patrick Stewart.

Film Tajemství neandrtálců diváky zavede na cestu od jejich předsudků o neandrtálcích jako o hloupých tvorech ke složitým a kreativním lidem, a to prostřednictvím unikátních probíhajících vykopávek a nového přelomového objevu – nejlépe zachované kostry neandrtálce nalezené za poslední čtvrtstoletí.