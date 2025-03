Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (28. 3. 2025)

Je tady pátek, což neomylně znamená také náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme to nejzajímavější z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme vypíchnout třeba španělský seriál Příručka mladé dámy, francouzskou komedii Ještě jeden banger nebo anime Devil May Cry.

Příručka mladé dámy (The Lady’s Companion)

Datum premiéry 1. řady: 28. 3. 2025

28. 3. 2025 Hrají: Nadia de Santiago, Álvaro Mel, Isa Montalbán, Zoe Bonafonte, Maria Caballero

Gardedáma Elena Biandová, která má na konci 19. století najít třem bohatým sestrám ženicha, vstoupí do světa spletitých milostných vztahů, skandálů i komických intrik. Zajímavý španělský seriál Příručka mladé dámy nám dává nahlédnout na historii Španělska trochu jinou optikou, přičemž v hlavních rolích se představí například Nadia de Santiago, Álvaro Mel či Isa Montalbán.

Píše se rok 1880, hlavní město Madrid. Elena Bianda je nejvyhledávanější dámskou společnicí ve městě. Navzdory svému mládí již pomohla více než 20 mladým ženám zajistit řádné námluvy a zasnoubení. Její úspěch spočívá v tom, že přísně morálně vede rodiny a zároveň je vnímavá k obavám mladých žen, které vede – tuto křehkou rovnováhu ovládá bezchybně. Vidět své svěřenkyně úspěšně kráčet k oltáři je jejím životním cílem. Vše se však změní, když přijde do domácnosti Menciových a zjistí, že má na starosti tři sestry.

Rhythm + Flow: Itálie (Rhythm + Flow Italy)

Datum premiéry 2. řady: 31. 3. 2025

31. 3. 2025 Účinkují: Rose Villain, Geolier, Fabri Fibra

V téhle hudební soutěži vyrazí Fabri Fibra, Geolier a Rose Villain do měst jako Řím, Milán, Neapol a Janov hledat novou italskou rapovou superstar. Italská hudba je známá po celém světě, ale to je řeč o klasice – co ale ta moderní hudba? Reality show Rhythm + Flow: Itálie nám umožní nahlédnout do současné hudby na apeninském poloostrově.

Druhá řada se bude opět skládat z 8 epizod rozdělených do 3 částí. V prvních 4 dílech, které budou k dispozici od 31. března, budou tři porotci hledat nejlepší začínající talenty jak ve velkých městských centrech, tak v různých koutech Itálie a budou zkoumat zajímavé reálie našich provincií: od Turína po Janov, od Apulie po Jónské moře, v celé jižní Itálii a dokonce i za hranicemi Itálie v Londýně.

Ještě jeden banger (Banger)

Datum premiéry: 2. 4. 2025

2. 4. 2025 Hrají: Vincent Cassel, Laura Felpin, Alexis Manenti, Manu Payet, Nicolas Maury

Dýdžej za zenitem dostane od policie nabídku, aby pomohl zničit gang, se kterým to táhne jeho rival. Lepší šanci vrátit se s velkým hitem na vrchol si prostě nemohl přát. Strhující francouzská komedie Ještě jeden banger dává vyniknout skvělým hercům, jako jsou Vincent Cassel, Laura Felpin nebo Alexis Manenti.

Scorpex (Vincent Cassel), kdysi slavný DJ na ústupu, je zřejmě jediný, kdo nechápe, že jeho dny slávy jsou pryč. Když mu Rose (Laura Felpinová), excentrická agentka francouzské zpravodajské služby (DGSI), nabídne možnost zlikvidovat velmi módního Vestaxe (Mister V), jeho mladého konkurenta, Scorpex v tom vidí šanci vrátit se na vrchol s bangerem.

Devil May Cry

Datum premiéry 1. řady: 3. 4. 2025

3. 4. 2025 Namluvili: Johnny Yong Bosch, Robbie Daymond, Scout Taylor-Compton, Hoon Lee, Kevin Conroy

Záhadný padouch vyhrožuje, že otevře brány pekla. Svět proto může zachránit jedině ďábelsky krásný lovec démonů. Animovaná adaptace stejnojmenné světoznámé herní série s názvem Devil May Cry míří na Netflix, přičemž ani tentokrát si nebude brát servítky, stejně jako v případě videoher.

V této animované adaptaci populární hry od Capcomu a podle vize Adiho Shankara se zlověstné síly snaží otevřít portál mezi lidskou a démonickou říší. Uprostřed toho všeho je Dante, osiřelý nájemný lovec démonů, který netuší, že mu na krku visí osud obou světů.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.