Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (27. 3. 2024)

Středa je tady a s ní i náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát vám můžeme doporučit kupříkladu francouzský akční film Mzda za strach, snímek o mistrovství světa bezdomovců ve fotbale Nádherná hra nebo vtípkařskou show s názvem Kouzelné Pranky Justina Willmana.

Mzda za strach (The Wages of Fear)

Datum premiéry: 29. 3. 2024

29. 3. 2024 Hrají: Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardot, Sofiane Zermani, Birol Tarkan Yıldız

Výbuch na ropném vrtu ohrozí život stovek lidí. Parta dobrodruhů proto dostane za úkol převézt náklad nitroglycerinu přes smrtelně nebezpečnou poušť. Ve francouzském drsném akčním snímku Mzda za strach se představí skvělí herci Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardot nebo Sofiane Zermani.

Uprostřed pouště, poblíž uprchlického tábora, dojde k požáru ropného vrtu, který přímo ohrožuje životy obyvatel. Společnost, která vrt provozuje, vyšle na místo odborníky a zjistí, že má jediné řešení, jak katastrofě zabránit: do 24 hodin odpálit ropný vrt nitroglycerinem. Za velkou sumu peněz je pak vyslán 800 km vzdálený tým, aby ve dvou nákladních autech přepravil 200 kg výbušniny.

Je to dort? (Is It Cake?)

Datum premiéry 3. řady: 29. 3. 2024

29. 3. 2024 Účinkují: Mikey Day

Šikovní cukráři, kteří upečou dort ve tvaru kabelky nebo třeba šicího stroje? U téhle úžasné soutěže inspirované populárním memem se vám budou jenom sbíhat sliny. Zábavnou show Je to dort? moderuje Mikey Day z pořadu Saturday Night Live a v porotě zasednou celebrity jako Fortune Feimster nebo Karamo Brown.

Populární série se vrací s většími dorty, vyššími sázkami a divočejším pečením! V této sezóně sledujte, jak nová várka pekařů posouvá hranice kulinářského umění a vytváří hyperrealistické dorty, aby se s nimi probojovali k hlavní finanční výhře. Opět si budete klást otázku – je to skutečné, nebo je to dort?

Nádherná hra (The Beautiful Game)

Datum premiéry: 29. 3. 2024

29. 3. 2024 Hrají: Bill Nighy, Micheal Ward, Valeria Golino, Susan Wokoma, Tom Vaughan-Lawlor

Anglický fotbalový tým míří do Říma na Světový pohár bezdomovců. Nová posila mužstva ale musí hodit minulost za hlavu a naučit se kopat za celý tým. Strhující drama Nádherná hra se představí v režii They Sharrock, přičemž hlavní role ztvární skvělí herci Bill Nighy, nominovaný na cenu Oscar, a Micheal Ward.

Mal je manažerem anglického fotbalového týmu bezdomovců, který se svými hráči odjíždí do Říma s nadějí, že se stanou mistry světa bezdomovců v pouličním fotbale. Na poslední chvíli se rozhodne vzít s sebou talentovaného útočníka Vinnyho, který by jim mohl dát reálnou šanci na vítězství, ale jen pokud bude ochoten se zbavit své minulosti a stát se součástí týmu. Film Nádherná hra, který vznikl za podpory Světového poháru bezdomovců, je filmem o druhé šanci – kde týmy bezdomovců z celého světa zjistí, že všechny cesty vedou do Říma a že se hraje o všechno.

Kouzelné Pranky Justina Willmana (The Magic Prank Show with Justin Willman)

Datum premiéry 1. řady: 1. 4. 2024

1. 4. 2024 Účinkují: Justin Willman

Kouzelník, komik a iluzionista Justin Willman se svojí partou vymýšlí rafinované vtípky, díky kterým dostanou obyčejní lidé šanci srovnat si s někým účty. V povedené reality show Kouzelné Pranky Justina Willmana si užijete především celou plejádu kouzelnických triků a vtípků, které vás rozhodně pobaví.

Kdo a jak si s kým srovná své účty? Netradiční show Kouzelné Pranky Justina Willmana vás zavede do světa čar a kouzel, které ale neslouží pro pobavení, tedy ne pro pobavení napálených. Ti svým ztrapněním zaplatí nevyřízené účty a zároveň královsky pobaví všechny diváky. Na seriálu spolupracovali kromě Willmana také Stuart Macleod, Jake Laufer, Daniel Kinno, Stuart Miller, Dave Kneebone nebo Adam Franklin.