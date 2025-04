Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (25. 4. 2025)

Je tady pátek a s ním i náš pravidelný seriál, který vám doporučuje ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, jenž se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme vypíchnout kupříkladu snímek Totální rozklad, dokumentární seriál Zlomové okamžiky: Válka ve Vietnamu nebo další adaptaci známého komiksu Asterix a Obelix: Souboj náčelníků.

Totální rozklad (Havoc)

Datum premiéry: 25. 4. 2025

25. 4. 2025 Hrají: Tom Hardy, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Jessie Mei Li, Luis Guzmán

Po brutálně zpackané loupeži drog se vyhořelý policista probíjí zločineckým podsvětím a snaží se zachránit syna místního politika. Akční kriminální snímek s názvem Totální rozklad láká na špičkové herce, jako jsou Tom Hardy, Timothy Olyphant či Forest Whitaker.

Walker je pošramocený detektiv, který si razí cestu zločineckým podsvětím, jež hrozí pohltit celé město. Po nevydařeném obchodu s drogami se Walker ocitá v patách několika frakcím: pomstychtivému zločineckému syndikátu, zkorumpovanému politikovi i svým kolegům policistům. Při pokusu o záchranu politikova odcizeného syna, jehož zapojení do drogového obchodu začne rozplétat hlubokou síť korupce a spiknutí, je nucen čelit démonům své minulosti.

Zlomové okamžiky: Válka ve Vietnamu (Turning Point: The Vietnam War)

Datum premiéry 1. řady: 30. 4. 2025

30. 4. 2025 Režie: Brian Knappenberger

Dokumentární seriál, který zkoumá události války ve Vietnamu od Tonkinského incidentu po pád Saigonu a nutí diváka k zamyšlení nad jejími následky. Dokumentární seriál Zlomové okamžiky: Válka ve Vietnamu od režiséra Briana Knappenbergera nabízí nefalšovaný pohled na jeden z nejvýznamnějších a nejrozporuplnějších konfliktů v moderních dějinách a na hluboký a trvalý dopad, který měl na globální identitu Ameriky a na životy bezpočtu lidí.

Tento pětidílný dokumentární seriál ukazuje válku, která byla víc než jen vojenským neúspěchem; byla to politická a kulturní zkouška, která změnila podobu Ameriky, odhalila hluboké rozpory doma a narušila důvěru ve vládu. Díky bezprecedentnímu přístupu k archivům CBS News prostřednictvím See It Now Studios, vzácným vietnamským záběrům, odtajněným vládním záznamům a dříve objeveným nahrávkám z Bílého domu seriál pokrývá téměř dvě desetiletí a tři různé prezidentské administrativy a posiluje často přehlížené perspektivy.

Eternaut (The Eternaut)

Datum premiéry 1. řady: 30. 4. 2025

30. 4. 2025 Hrají: Ricardo Darín, Carla Peterson, Marcelo Subiotto, César Troncoso

Toxický sníh zabije miliony lidí. Juan Salvo a skupina těch, co přežili, pak v Buenos Aires čelí neviditelné hrozbě z jiného světa. Seriál je první filmovou adaptací kultovního argentinského sci-fi grafického románu Eternaut, který napsal Héctor G. Oesterheld a ilustroval Francisco Solano Lopez a který byl poprvé vydán v roce 1957.

Jedné letní noci v Buenos Aires záhadná smrtící sněhová bouře zahubí většinu obyvatel a tisíce lidí zůstanou na holičkách. Juan Salvo a jeho přátelé se pouštějí do zoufalého boje o přežití. Vše se změní, když zjistí, že jedovatá sněhová bouře je pouze prvním útokem cizí armády, která napadla Zemi. Jediný způsob, jak zůstat naživu, je spojit se a bojovat. Nikdo nepřežije sám.

Asterix a Obelix: Souboj náčelníků (Asterix & Obelix: The Big Fight)

Datum premiéry 1. řady: 30. 4. 2025

30. 4. 2025 Namluvili: Alain Chabat, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte, Thierry Lhermitte

Galský druid zapomněl recept na kouzelný lektvar! Asterix s Obelixem tak musí ochránit Galy před Caesarem, který proti nim chce zneužít starodávný zákon. Nová seriálová adaptace světoznámých dobrodružství galských hrdinů Asterix a Obelix: Souboj náčelníků slibuje pořádnou podívanou.

Řím se zoufale snaží dobýt poslední nezávislou vesnici v Galii a domov Asterixe a Obelixe. Tajemstvím bojové převahy Galů je kouzelný lektvar, ale když mistr lektvaru ztratí paměť, jsou vesničané odkázáni sami na sebe proti síle Říma. Jak ale známo, Řím se jen tak nevzdává, nicméně k jejich smůle to má známá dvojice Asterix a Obelix to má úplně stejně.

