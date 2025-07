Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (18. 7. 2025)

Nevíte, na co koukat v parných letních dnech? Naše tipy z Netflixu vás nenechají na holičkách

Do nabídky se dostanou třeba dokumenty Pořád jsem hvězda či Hitmakeři

Je tady pátek, což neomylně znamená také náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na oblíbené streamovací platformě Netflix. Tentokrát vám můžeme doporučit kupříkladu dokument Pořád jsem hvězda, pohled na urgentní příjem Kritické minuty: Otázka života a smrti nebo zajímavý pohled do tvorby hudby Hitmakeři.

Pokud vás z tohoto dnešního výběru nic moc nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne, ve kterém jsme vám doporučovali jiné zajímavé filmy a seriály. Najdete v něm například povedenou nizozemskou komedii Dva na ráně, dramatický seriál Živel nebo dokumentární seriál Apokalypsa v tropech.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Pořád jsem hvězda (I’m Still a Superstar)

Datum premiéry: 18. 7. 2025

18. 7. 2025 Účinkují: Yurena

Dokument o zpěvačce Yureně, která ještě jako Tamara bleskově vylétla ke slávě a kolem roku 2000 budila poprask v médiích, a o tom, jak dnes žijí její tehdejší konkurenti. S blížícím se uvedením seriálu mapující život této hvězdy na Netflixu se mnozí budou ptát, co se během té doby skutečně stalo a co se stalo s Yurenou, Leonardem Dantésem, Tonym Genilem, Loly Álvarezem, Pacem Porrasem nebo Arlequínem dnes. A dokumentární snímek Pořád jsem hvězda vám na to odpoví.

Pořád jsem hvězda je nostalgický, divoký a dojemný portrét jedinečné zpěvačky, která na počátku tisíciletí vyvolala mediální šílenství. Dokument vypráví o uměleckých začátcích Yureny, tehdy známé jako Tamara, a o celém fenoménu, který z ní na počátku roku 2000 po vydání hitu No cambié a následného alba Superestar udělal skutečnou popovou ikonu.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.