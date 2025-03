Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (14. 3. 2025)

Je tady pátek a s ním i náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejlepší filmy, dokumenty a seriály, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Za naše doporučení stojí kupříkladu snímek Pasáž, dokument Tornádo: Uprostřed bouře nebo seriál Rezidence.

Pasáž (The Electric State)

Datum premiéry: 14. 3. 2025

14. 3. 2025 Hrají: Chris Pratt, Millie Bobby Brown, Stanley Tucci, Ke Huy Quan, Giancarlo Esposito

Osiřelá holka vyrazí se záhadným robotem najít svého bratra, který před lety zmizel. Cestou se k nim přidá pašerák s parťákem, co jenom sype vtipné hlášky z rukávu. Strhující sci-fi dobrodružství jménem Pasáž pochází od bratrů Russoových (Avengers: Endgame), přičemž v hlavních rolích se představí Millie Bobby Brown a Chris Pratt.

Michelle, osiřelá teenagerka, která se pohybuje ve společnosti, kde vnímající roboti připomínající kreslené postavičky a maskoty, kteří kdysi pokojně sloužili mezi lidmi, nyní žijí ve vyhnanství po neúspěšném povstání. Vše, co si Michelle myslí, že ví o světě, se jedné noci převrátí, když ji navštíví Cosmo, milý, tajemný robot, kterého zřejmě ovládá Christopher – Michellin geniální mladší bratr, o němž si myslela, že je mrtvý.

Tornádo: Uprostřed bouře (Twister: Caught in the Storm)

Datum premiéry: 19. 3. 2025

19. 3. 2025 Režie: Alexandra Lacey

V květnu 2011 se americkým městem Joplin prohnalo nevídané tornádo. Dramatické záběry dokumentu Tornádo: Uprostřed bouře odhalí, co všechno se během téhle nebezpečné bouře odehrálo. Ve chvíli, kdy si studenti ročníku 2011 přebírají diplomy, zasáhne jejich rodné město vzácné tornádo o síle EF-5. Skupina mladých lidí věří, že by to mohl být konec světa, a ocitne se v oku bouře. V prudkém větru o rychlosti 200 mil za hodinu objeví sílu své odolnosti, když bojují o přežití.

Tento celovečerní dokumentární film o dospívání se odehrává na pozadí předpovědí o konci světa 22. května 2011 a je vyprávěn z pohledu skupiny mladých lidí v Joplinu ve státě Missouri, kteří se setkávají s extrémní silou matky přírody, když jejich rodné město zasáhne vzácné monstrózní tornádo o síle EF-5 a šířce několika kilometrů.

Rezidence (The Residence)

Datum premiéry 1. řady: 20. 3. 2025

20. 3. 2025 Hrají: Uzo Aduba, Edwina Findley, Barrett Foa, Brett Tucker, Juliette Jeffers

Geniální a dost zvláštní vyšetřovatelka řeší vraždu v Bílém domě. Mezi podezřelými jsou ale členové personálu i hosti, co dorazili na slavnostní večeři. V hlavní roli seriálu Rezidence se představí herečka Uzo Aduba (známá z Orange Is the New Black), dále zde hrají kupříkladu Randall Park, Giancarlo Esposito a Al Franken.

132 pokojů, 157 podezřelých, jedna mrtvola, jeden divoce excentrický detektiv a jedna katastrofální státní večeře. Seriál Rezidence je vtipná detektivka odehrávající se v horním, dolním i zadním patře Bílého domu, mezi personálem nejslavnějšího sídla na světě.