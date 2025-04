Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (11. 4. 2025)

Je tady pátek, což neomylně znamená také náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější novinky, které se objeví v následujících sedmi dnech na streamovací platformě Netflix. Za zmínku tentokrát stojí třeba seriál Ransom Canyon, dokument Za oponou: Stranger Things – První stín nebo severské drama Pod skleněnou kupolí.

Ransom Canyon

Datum premiéry 1. řady: 17. 4. 2025

17. 4. 2025 Hrají: Minka Kelly, Josh Duhamel, Lizzy Greene, Tatanka Means, Eoin Macken

Tři dynastie rančerů bojují v texaském městečku o svoji půdu, rodinné dědictví i lidi, na kterým jim záleží. A neobejde se to bez velkých emocí. April Blair je vedoucí pořadu a výkonnou producentkou seriálu Ransom Canyon, přičemž v seriálu hrají Josh Duhamel, Minka Kelly, James Brolin, Eoin Macken, Lizzy Greene, Garrett Wareing, Andrew Liner, Jack Schumacher, Marianly Tejada a Philip Winchester.

Vítejte v Ransom Canyon, kde se pod karmínovými horami texaského pohoří Hill Country střetá láska, ztráta a věrnost. Tři rančerské dynastie spolu soupeří o vládu nad zemí a jejich životy a dědictví jsou ohroženy vnějšími silami, které chtějí zničit jejich způsob života. V centru všeho dění je stoický rančer Staten Kirkland, který se léčí ze srdcervoucí ztráty a vydává se na cestu pomsty.

Za oponou: Stranger Things – První stín (Behind the Curtain: Stranger Things The First Shadow)

Datum premiéry: 15. 4. 2025

Nahlédněte s herci i štábem do zákulisí oceněného představení „Stranger Things: The First Shadow“, které dál rozvíjí příběhy obyvatel městečka Hawkins. Dokumentární snímek Za oponou: Stranger Things – První stín vás vezme za oponu oblíbeného seriálu, respektive jeho divadelní verze, která sbírala ocenění nejen od kritiků, ale také od diváků.

Díky speciálnímu přístupu přímo do zákulisí můžete sledovat herce a štáb divadelní hry Stranger Things: The First Shadow“, kteří závodí s časem, aby připravili ambiciózní, hranice překračující divadelní představení na jeho debut na West Endu v době, kdy fanoušci a kritika má stále vyšší a vyšší očekávání, jenž rozhodně není jednoduché naplnit.

Pod skleněnou kupolí (The Glass Dome)

Datum premiéry 1. řady: 15. 4. 2025

15. 4. 2025 Hrají: Léonie Vincent, Johan Hedenberg, Johan Rheborg, Ia Langhammer

Po dceři její kamarádky se slehne zem a kriminoložka Lejla se připojí k pátrání. Přitom se ale musí vrátit k děsivému traumatu z dětství, kdy se sama stala obětí únosu. Švédský seriál z pera Camilly Läckberg s názvem Pod skleněnou kupolí nabídne pořádné drama, jak se na severskou produkci sluší a patří. V hlavních rolích se představí například Léonie Vincent, Johan Hedenberg či Johan Rheborg.

Lejla se vrací do své rodné vesnice ve Švédsku, která se zmítá mezi tradicí a modernizací, což vyvolává mezi jejími obyvateli napětí. Její návrat je však pro Lejlu zastíněn něčím mnohem temnějším a děsivějším, než kdy očekávala. Jako dítě byla v této oblasti držena v zajetí neznámým pachatelem, uvězněná ve skleněné kopuli. Nyní beze stopy zmizela další mladá dívka. Jsou podobnosti mezi Lejlinou minulostí a dívčiným zmizením jen mrazivou náhodou?

Zahradník (The Gardener)

Datum premiéry 1. řady: 11. 4. 2025

11. 4. 2025 Hrají: Álvaro Rico, Cecilia Suárez, Catalina Sopelana, Ivan Massagué, Emma Suárez

Elmer necítí žádné emoce, a matka z něj proto udělá nájemného vraha. Pak se ale nečekaně zamiluje do svojí oběti a jejich zahradnický byznys má rázem na kahánku. V hlavních rolích španělského seriálu Zahradník se představí herci jako Álvaro Rico, Cecilia Suárez nebo Catalina Sopelana.

Seriál Zahradník vypráví příběh Elmera a jeho panovačné matky La China Jurado, která provozuje zahradní centrum, za nímž se skrývá další prosperující podsvětní podnik na nájemné vraždy. Zabíjení je pro Elmera snadné, neboť po nehodě zůstal bez emocí. Při plánování vraždy Violet, půvabné učitelky v mateřské škole, se však do ní zamiluje. Elmer se musí naučit milovat, zatímco jeho matka dělá vše pro to, aby ukončila Violetin život.

