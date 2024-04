Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (10. 4. 2024)

Středa je zde a s ní také náš pravidelný seriál, který vás upozorňuje na zajímavé filmy, seriály a dokumenty, jež se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu emotivní drama Odcizení, francouzský seriál Antracit nebo dokumentární snímek Co má Jennifer na svědomí.

Odcizení (Stolen)

Datum premiéry: 12. 4. 2024

12. 4. 2024 Hrají: Martin Wallström, Magnus Kuhmunen, Elin Oskal, Jennifer Lila, Lars-Ante Wasara

Emotivní drama inspirované skutečnými událostmi, ve kterém se mladá Švédka z kmene Sámů pustí do pátrání po vrahovi, aby si s ním srovnala účty. V inspirativním dramatu Odcizení hrají domorodí Sámové Elin Kristina Oskal, Magnus Kuhmunen a Lars-Ánte Wasara.

Oceněná spisovatelka Ann-Helén Laestadiusová ve filmu Odcizení líčí boj mladé ženy za obranu svého domorodého dědictví ve světě, kde roste xenofobie, klimatické změny ohrožují chov sobů a mladí lidé se tváří v tvář kolektivnímu zoufalství rozhodují pro sebevraždu. Román však také obnažuje napětí, které vzniká, když se moderní myšlenky střetnou s tradiční kulturou s hluboce zakořeněnými patriarchálními strukturami.

Antracit (Anthracite)

Datum premiéry 1. řady: 10. 4. 2024

10. 4. 2024 Hrají: Hatik, Camille Lou, Noémie Schmidt

Pátrání po pohřešovaném novináři zavede jeho dceru do městečka v horách. Po letech se přitom otevře nevyřešený případ, který se točí kolem záhadné sekty a násilné smrti. Neobvyklý thriller z hor s názvem Antracit pochází od spoluautora filmu Profilage. Hlavními hvězdami francouzského seriálu jsou Hatik, Camille Lou či Noémie Schmidt.

V roce 1994 se na titulní stránky novin dostane hromadná sebevražda sekty sídlící v malé vesnici v Alpách. O třicet let později vražda ženy, která byla zabita po rituálech této podivné komunity, naruší křehkou rovnováhu, kterou obyvatelé obnovili. Dokonalý obětní beránek Jaro Gatsi, mladý delikvent, který přijel do hor, aby se vrátil do normálního života, se brzy ocitne v situaci, kdy je z vraždy obviněn.

Co má Jennifer na svědomí (What Jennifer Did)

Datum premiéry: 10. 4. 2024

10. 4. 2024 Režie: Jenny Popplewellová

Jennifer Panová zavolá na tísňovou linku, že její rodiče někdo zastřelil. Vyšetřování případu se ale brzy začne točit hlavně kolem ní. Britský dokumentární krimi snímek Co má Jennifer na svědomí pojednává o chvílích, kterých se děsí každý z nás – dne, kdy budeme muset volat na tísňovou linku a nahlásit smrt blízké osoby.

Šlo o násilný zločin, který otřásl poklidným kanadským městem: Záhadní vetřelci vniknou do domu vietnamských přistěhovalců, terorizují rodinu a jediným svědkem je traumatizovaná dcera. Sousedé a přátelé popisují rodinu jako pohostinnou, štědrou a pracovitou – jak se mohli stát terčem? Celovečerní dokumentární film režisérky Jenny Popplewellové využívá záběry z policejních výslechů a výpovědi zúčastněných, aby rozpletl spletitou síť, kterou nikdo nečekal.