Před 20 lety se na YouTube objevilo první video! Víme, jaké novinky platforma chystá

Před dvaceti lety byl založen YouTube – nejpopulárnější celosvětová online služba pro sdílení a sledování videoobsahu. Přestože samotná služba slavila narozeniny letos v únoru, první veřejné video se na ní objevilo až o dva měsíce později, konkrétně 24. dubna roku 2025. Kdo by tehdy tušil, že 19sekundové video z výběhu slonů se stane odrazovým můstkem, který z YouTube učiní jednu z nejvlivnějších služeb na světě.

První video na YouTube

YouTube založila trojice zaměstnanců společnosti PayPal – Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. Jejich cílem bylo vytvořit platformu pro jednoduché sdílení domácích videí s možností jejich sledování online. Poslední jmenovaný je rovněž autorem vůbec prvního videa, které se na YouTube objevilo – jmenuje se Me at the zoo a autor v něm krátce popisuje své zážitky z výběhu slonů v zoologické zahradě v San Diegu.

Podle internetových spekulantů se ve skutečnosti nejedná o první video, které kdy bylo na YouTube zaslané – údajně mu předcházelo testovací video COM TEST, které vypadalo jako monoskop, tedy televizní zkušební obrazec složený z různých geometrických tvarů a barev. Tato nahrávka údajně sloužila k ověření kapacity a schopností přehrávače. Jawed Karim nicméně existenci videa COM TEST popřel, takže nám nezbývá než věřit, že jeho návštěva v zoo je skutečně tou první nahrávkou na YouTube.

Přestože služeb se stejným zaměřením vznikalo v dřevních dobách internetu více, YouTube většinu z nich zadupal do země. Raketový nárůst YouTubu neunikl ani Googlu, který v roce 2006 rozvíjející se videoslužbu koupil a nechal zahynout vlastní produkt Google Video.

Za posledních 20 let se z YouTube stal gigant – na serverech je nahráno zhruba 14 miliard videí, každým dnem přibývá zhruba 20 milionů nových záznamů. Komunita se ale činí i jinými způsoby – v loňském roce například každý den na síť přibylo 3,5 miliardy lajků a 100 milionů komentářů.

Nové funkce YouTube pro letošní rok

Google svoji platformu neustále vyvíjí a přidává do ní stále nové funkce. V letošním roce se máme dočkat následujících novinek:

Multiview – v rámci YouTube TV půjde najednou sledovat více nesportovních videí najednou

– v rámci YouTube TV půjde najednou sledovat více nesportovních videí najednou Hlasové odpovídání na komentáře – tato novinka se letos rozšíří mezi větší počet autorů

– tato novinka se letos rozšíří mezi větší počet autorů Ask Music – vytvoření personalizované rozhlasové stanice na základě popisu typu hudby a vlastní nálady. Tato služba bude k dispozici předplatitelům služby YouTube Premium a YouTube Music, zatím pouze v angličtině

– vytvoření personalizované rozhlasové stanice na základě popisu typu hudby a vlastní nálady. Tato služba bude k dispozici předplatitelům služby YouTube Premium a YouTube Music, zatím pouze v angličtině 4× rychlost přehrání – předplatitelé YouTube Premium mají nově možnost přehrávat video v několika úrovních zpomalení/zrychlení, mezi které nově přibývá možnost 4násobně rychlého přehrávání

– předplatitelé YouTube Premium mají nově možnost přehrávat video v několika úrovních zpomalení/zrychlení, mezi které nově přibývá možnost 4násobně rychlého přehrávání Nová televizní aplikace – letos v létě Google přinese do chytrých televizorů novou verzi aplikace, která má nabídnout snazší navigaci, vyšší kvalitu a zjednodušený přístup ke komentářům a dalším položkám

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.