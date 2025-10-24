Prahu ovládne generace Z a technologie, které mění svět! Future Port Youth 2025 přiváží řečníky z celého světa

Jak bude vypadat svět, kde spolu žijí lidé a umělá inteligence? A jak se na něj mohou připravit dnešní studenti? Odpověď nabídne globální technologická Gen Z konference Future Port Youth, která 13. listopadu promění pražskou arénu Nová Spirála v místo setkání studentů, vizionářů, vědců a technologických lídrů. Studenti ji mohou sledovat i online, přenášena bude také do partnerských škol po celém světě. Pod záštitou prezidenta Petra Pavla a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je Future Port Youth jedním z nejvýznamnějších projektů, který v jeden den a na jednom místě propojuje mladé aktivní studenty, inovátory, vzdělávací instituce a technologické leadery.
„Mladí lidé dnes nechtějí jen poslouchat o budoucnosti, chtějí ji tvořit. Na Future Port Youth jim ukazujeme nejen, jak se do toho pustit a kde jsou nové příležitosti, ale také, že technologie samy nejsou cílem, ale nástrojem, jak měnit svět k lepšímu,“ říká Martin Holečko, zakladatel a CEO Future Portu, a dodává: „Co se týče samotné konference, největší proměnou letos projde naše rozšířená Expo sekce, kterou obohatí ukázky průlomových technologií, stánky partnerů a inovativních projektů ve vzdělávání a která studentům i učitelům představí možnosti zapojení technologií do vzdělávání a jejich rozvoje.”
Přednášky, setkání s řečníky, expo a performance
Konference se skládá ze čtyř klíčových částí. Program celého dne stojí na přednáškách a interaktivních debatách s řečníky z celého světa. Ti se však neobjeví pouze na pódiu. Na akci zůstávají po celou dobu a jsou k dispozici studentům. Zásadní přidanou hodnotu tak tvoří možnost se s těmito osobnostmi setkat naživo a pobavit se s nimi. Stejně tak akce podporuje networking se zástupci inovativních a technologických firem, neziskového sektoru a ostatními aktivními studenty.
Kromě letošní rozšířené Expo sekce s roboty, nanoroboty, 3D tiskem z měsíčního regolitu, projekty dobývání vesmíru nebo pilotními simulátory v rozšířené realitě se studenti mohou těšit také na tematické workshopy, jako je tvorba videa s AI nebo white hacking. „Nejsilnějším zážitkem a největší hodnotou je na konferenci dorazit osobně. Letos jsme proto na fyzickou akci zavedli symbolické vstupné, v rámci kterého studenti dostanou i lehký oběd. Účast online zůstává pro studenty a učitele bezplatná a bude stát také za to – online sledování bude letos více interaktivní, s vlastním moderátorem, a dokonce i exkluzivními rozhovory ze zákulisí,“ vysvětluje Holečko.
Nosná témata 5. ročníku
Future Port Youth dominují aktuální témata jako Future of AI Society a New Space Age – tedy dopad rozmachu umělé inteligence na život a společnost, ale i fungování demokracie a rozvoj komerčního dobývání vesmíru a příležitosti, které se v něm studentům otevírají. Další nosnými tématy jsou Future of Making Things a Future of Food zkoumající dopad technologií na to, jak budeme věci vyrábět, co budeme v budoucnosti jíst a jak budeme jídlo produkovat.
Mezi potvrzenými speakery z Evropy, Ameriky a Austrálie jsou například Tony Hunter, světově uznávaný expert a food futurista, Tina Schlingmann, odbornice na průmyslový 3D tisk a výzkumnice v oblasti nových materiálů, či český expert na umělou inteligenci Jan Romportl. Mezi řečníky se také představí Aleš Svoboda, stíhací pilot a budoucí český astronaut, kterého doplní vracející se Gary Lai, bývalý konstruktér raket pro Jeffa Bezose, který dnes pracuje na ještě větší výzvě — těžbě surovin na Měsíci.
Studentské projekty ze tří kontinentů v Praze
Tradicí konference je i slavnostní vyhodnocení soutěže Future Port Youth Awards. Ta oceňuje inovativní studentské projekty využívající technologie k řešení globálních výzev. Zatímco v prvních dvou letech se přihlásily nižší desítky projektů, letos ve spolupráci s mezinárodní platformou Moonshot Pirates to bylo rekordních 222 z celého světa. Odborná porota nakonec vybrala tři finalisty z USA, Řecka a Bangladéše, kteří své projekty představí v Praze. Soutěž se zaměřuje na aktivity s technologickým i společenským dopadem, od udržitelných řešení pro klimatickou změnu až po nové přístupy v oblasti vzdělávání nebo zdraví.
Future Port Youth se koná mezi 9. a 16. hodinou. Vstupné na konferenci pro studenty stojí 390,- Kč při osobní účasti a zahrnuje kromě celého programu i občerstvení. Při skupinové návštěvě má doprovázející učitel navíc vstup zdarma. Dále lze program bezplatně sledovat online individuálně nebo ve třídách. Účastnící se studenti mohou letos poprvé také získat na akci oficiální certifikát Europass Digital Skills a certifikát o stáži. Další informace o konferenci, programu a vstupenkách jsou k dispozici na stránkách akce.
Hlavními partnery konference jsou Etnetera Group, NN, Green:Code a Air Bank. Dalšími partnery jsou pak Národní pedagogický institut a Pražský inovační institut. Akce se koná pod záštitou prezidenta Petra Pavla a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je realizována s finanční podporou hl. m. Prahy.