Praha zažije víkend plný elektromobility: salon elektromobilů 2026 přichází do OC Europark

Redakce 29. 5. 8:00
Praha se už brzy stane další zastávkou série akcí zaměřených na elektromobilitu. Oblíbené obchodní centrum OC EUROPARK bude v termínu od 5. do 7. června 2026 hostit Salon Elektromobilů 2026, který přinese tři dny plné elektrifikovaných vozidel, testovacích jízd, vystavovatelů a praktických informací ze světa moderní dopravy.

Připravte se na víkend nabitý energií. Návštěvníci se mohou těšit na elektrická vozidla, plug-in hybridy, elektrické motocykly, skútry i praktická pracovní elektrická vozidla, stánky známých značek a partnerů, stejně jako na možnost vyzkoušet si vybrané modely přímo během testovacích jízd.

Na co se můžete těšit?

Salon Elektromobilů 2026 v Praze přinese pestrou přehlídku aktuálních elektromobilů, plug-in hybridů, městských elektrických řešení i elektrických jednostopých vozidel. Během tří dnů v OC EUROPARK získají návštěvníci možnost poznat moderní mobilitu zblízka, porovnat jednotlivé modely a vyzkoušet si vybraná vozidla přímo v praxi.

Salón Elektromobilů (ilustrační obrázek)

Součástí akce bude statická výstava elektrifikovaných vozidel, testovací jízdy vybraných modelů, elektrické motocykly, skútry a pracovní elektrická vozidla, stánky vystavovatelů a partnerů, praktické informace o elektromobilitě, nabíjení a provozu i slosování o atraktivní ceny od partnerů akce. Vstup na akci je zdarma.

Velkým lákadlem budou opět testovací jízdy, díky kterým si návštěvníci mohou vybraná vozidla vyzkoušet na vlastní kůži a porovnat rozdíly mezi jednotlivými značkami, pohony a kategoriemi. Právě osobní zkušenost je často tím nejlepším způsobem, jak zjistit, zda je elektromobil, plug-in hybrid nebo elektrická motorka vhodnou volbou pro každodenní používání.

Program akce

Salon Elektromobilů 2026 v Praze bude probíhat po všechny tři dny, tedy od pátku 5. do neděle 7. června 2026, vždy v čase od 10:00 do 18:00. Návštěvníci se mohou během celého víkendu těšit na výstavu elektrických vozidel i testovací jízdy s vybranými modely.

10:00 – 18:00 Testovací jízdy na elektrických vozidlech
10:00 – 18:00 Výstava elektrických vozidel

V sobotu nabídne pražská zastávka také doprovodný program na pódiu. Ten přinese praktické tipy na cestování elektromobilem, představení nových elektrických aut a motorek, informace o nové platformě NearCharger, přehled nabíjení v České republice i inspirativní pohled do zákulisí tvorby kanálu Driving Electro Mum.

14:00 – 14:15 Otevření + Tipy na cestování s EV
14:15 – 14:45 Nová elektrická auta a motorky v nabídce
14:45 – 15:15 NearCharger – nová platforma pro nákup EV
15:15 – 15:30 Nabíjení EV v ČR, mapa nabíjecích stanic
15:30 – 15:50 Driving Electro Mum – jak vznikl YouTube kanál o elektromobilech s 10 tisíci followery
15:50 – 16:00 Losování cen

Elektrické novinky v interiéru

Pražská zastávka Salonu Elektromobilů nabídne zajímavý mix elektrických jednostopých vozidel, moderních technologií a automobilových novinek. Interiérová část výstavy ukáže, že elektromobilita dnes není jen o osobních autech, ale také o praktických řešeních pro město, volný čas a každodenní pohyb.

V interiérové statické výstavě se představí například modely ELS MOTO e-XDV, ELS MOTO ES1, Arctic Leopard XE PRO S a Arctic Leopard EXE880. Chybět nebude ani Ford Capri, který patří mezi výrazné elektrifikované novinky značky Ford.

Fanoušci elektrických motorek a skútrů si tak přijdou na své, zatímco návštěvníci hledající moderní rodinný nebo městský vůz získají možnost prohlédnout si atraktivní elektrifikované modely zblízka a zeptat se odborníků na vše, co je zajímá.

Testovací jízdy: od elektrických motorek až po rodinné vozy

Návštěvníci, kteří si chtějí elektromobilitu vyzkoušet v praxi, se mohou těšit na testovací jízdy s vybranými modely. Nabídka bude pestrá a osloví jak zájemce o osobní automobil, tak fanoušky elektrických motorek či praktických pracovních vozidel.

Mezi vozidly dostupnými pro testovací jízdy budou například Arctic Leopard XE PRO S, ELS MOTO e-XDV, MULTICARGO eCITY a MULTICARGO eONE. Tato vozidla ukážou praktickou stránku elektrické mobility v městském provozu, při práci i při každodenním využívání.

Značka Ford přiveze na testovací jízdy modely Ford Capri, Ford Explorer a Ford Puma. Návštěvníci tak budou mít možnost porovnat různé typy elektrifikovaných vozů a zjistit, který model nejlépe odpovídá jejich potřebám.

Testovací jízdy nabídnou možnost vyzkoušet si tichý chod elektrického pohonu, okamžitou reakci na plyn, komfort moderních asistenčních systémů i praktické vlastnosti jednotlivých modelů v reálném provozu.

Redakční profil SMARTmania.cz. Máte zájem o spolupráci? Ozvěte se nám na e-mail [email protected].

