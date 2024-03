Pozor na tuto aktualizaci! Z telefonů Xiaomi, Redmi i Poco dělá těžítka

Softwarové aktualizace bývají zpravidla velmi očekávané, neboť přinášejí nové funkce či opravují různé chyby. Tu a tam se ale stane, že nový update nejenže žádné chyby neopraví, ale dokonce nějaké další vytvoří. To je také případ poslední aktualizace od čínského výrobce Xiaomi, který majitelům jejich telefonů a také těch od dceřiných značek Poco a Redmi způsobuje poměrně nepříjemné problémy – s trochou nadsázky se dá říci, že z nich dělá jen drahá těžítka.

Update totiž namísto opravy chyb způsobuje na zařízeních takzvaný bootloop – situaci, kdy se telefon zasekne ve smyčce neustálých restartů. Xiaomi uznalo stížnosti uživatelů na internetu a zároveň potvrdila příčinu problému. Ten pramení z aktualizace systémové aplikace nazvané System UI Plugin. Ukázalo se, že aktualizace byla určena pouze pro zařízení se systémem HyperOS, ale omylem byla rozšířena na širší řadu telefonů s MIUI. Tento nesoulad v kompatibilitě je poté příčinou problému.

Xiaomi is aware of a situation involving a system plugin update causing bootloops on a small number of devices. The relevant updates have been removed from online sources.(1/4)

— Xiaomi Support (@XiaomiSupport) March 1, 2024