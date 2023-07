Poznejte zvíře na fotce a vyhrajte Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung ve spolupráci se Safari Parkem ve Dvoře Králové spustil zajímavou soutěž

Stačí uhádnout, co se ukrývá na fotografiích a můžete vyhrát Galaxy S23 Ultra

Co se stane, když se fotograf vydá s telefonem Samsung Galaxy S23 Ultra do zoo, aby zachytil co nejatraktivnější detailní záběry? Přesvědčit se můžete sami díky kampani, kterou zahájila společnost Samsung se zoologickou zahradou Safari Park Dvůr Králové. Fotograf a influencer Honza Řeháček vytvořil fotografické hádanky pro soutěž Poznáš mě? Ta byla spuštěna právě dnes a vyhrát můžete nejen Galaxy S23 Ultra. Tento smartphone budou využívat i chovatelé zoo ve Dvoře Králové k dokumentaci své práce. Soutěž potrvá do 30. července, vítěz bude vyhlášen na webu a sociálních sítích Safari Parku.

Uhádněte, co je na fotografiích

Jak neskutečně detailní snímky je možné s Galaxy S23 Ultra pořídit, si na vlastní kůži vyzkoušel známý fotograf a influencer Honza Řeháček, které na Instagramu najdete jako @kopernikk (aktuálně ho sleduje téměř 500 tisíc lidí). Ten společně se Samsung týmem vyrazil během jednoho červnového odpoledne do Safari Park Dvůr Králové, aby s pomocí telefonu vytvořil atraktivní fotografické hádanky. Kromě neklidných zvířecích modelů a modelek, kteří se při focení přirozeně pohybovali, bylo výzvou také proměnlivé počasí, kdy se střídalo oslnivé slunce se zataženou oblohou, nebo dokonce deštěm a kroupami.

„Překvapilo mě, jak ostré fotografie s vysokým rozlišením se mi povedlo s Galaxy S23 Ultra pořídit. Dokonce i když začalo pršet, snímky byly stále dokonale jasné a s nízkým šumem. Nevadilo ani, když se zvířata hýbala, a já chtěl třeba vyfotit skutečně blízký záběr. Čočka i tak zachytila každý detail, každou řasu nebo vrásku,“ uvedl fotograf Honza Řeháček, jehož výsledné přiblížené snímky se staly součástí soutěže o nový telefon.

Galaxy S23 Ultra jako hlavní cena

Právě tento telefon nyní můžou vyhrát účastníci soutěže, kterou Samsung společně se zoologickou zahradou Safari Park Dvůr Králové pořádá. „Galaxy S23 Ultra je náš vlajkový telefon se skvělým fotoaparátem, a spolupráce se Safari Parkem Dvůr Králové a influencerem Honzou Řeháčkem opět ukázala, že dnes už nepotřebujete zrcadlovku k tomu, abyste pořídili oslňující fotky zvířat nebo rodiny. Stačí vám chytrý telefon jako je třeba Galaxy S23 Ultra, který se navíc pohodlně vejde do kapsy. Ten teď můžete vyhrát v soutěži – a využívat ho budou k dokumentaci i profesionálové z Dvora Králové,“ vysvětluje marketingový ředitel společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak Martin Marek.

K výhře nejvýkonnějšího telefonu z řady Galaxy S účastníkům postačí, aby navštívili stránky Safari Parku Dvůr Králové safaripark.cz. Pokud správně uhádnou, jací živočichové se nacházejí na detailních snímcích, kde jde vidět například pouze nos nebo oko zvířete, dostanou se do slosování. Kromě smartphonu můžou vyhrát také nejnovější sluchátka od Samsungu, Samsung Galaxy Buds2 Pro nebo chytrý přívěsek Samsung Galaxy SmartTag.