Povánoční úklid? Špičkového robota seženete pod 10 tisíc korun

Snadný úklid po Vánocích se může zkomplikovat, protože svátky jsou finančně náročné a dárky jsou už rozdány. Proto globální brand Mova přichází s nabídkou ideálního robota na úklid po vánočním shonu, který za dostupnou cenu nabídne překvapivě hodně: silný výkon a funkce, které jsou obvyklou výsadou dražších modelů.
Jedním z rysů, které jsme zvyklí vídat spíš u dražších modelů robotických vysavačů, je velmi silný sací výkon 19 000 Pa. Robot si tedy poradí s důkladným vysátím prachu z koberců i na dřevěné podlaze. Problém nejsou ani vlasy či chlupy domácích mazlíčků, kartáč má boční ochranu proti namotání vlasů – aby nevznikaly chuchvalce, tvar kartáče svede nečistoty ke kraji, kde je vysavač doslova vcucne do sáčku na prach.
Práci významně ušetří automatická dokovací stanice. Nejen, že je mimořádně designově vyvedená a zapadne do interiéru každé domácnosti, ale také poskytuje vysavači nemalou péči. Robot v ní sám umí odložit a vyměnit mopy, které stanice společně se sáčkem na nečistoty suší horkým vzduchem. Tím tato multifunkční základna zabrání tomu, aby se začaly tvořit bakterie či plísně a aby v domácnosti nevznikal jakýkoliv nepříjemný zápach.
Samozřejmostí je pak vysypání posbíraných nečistot do sběrného koše, který je v dokovací stanici také umístěn. Ten má obsah 3,2 litru, takže bez nutnosti zásahu vydrží 75 dní. Stanice po tu dobu využívá vodu z nádržky o objemu 4,5 l na tu čistou, další 4litrová nádržka slouží na vodu použitou. Samotný robot má vestavěnou nádržku na 80 ml a podle potřeby ji jezdí do dokovací stanice měnit za čistou.
Koberce před nechtěnou vlhkostí tento model chrání funkcí nadzvednutí mopu o více než 10 mm. Ultrazvuková detekce koberců a zvýšení sacího výkonu se postarají i o ty nejodolnější nečistoty. Za zmínku stojí i laserový snímač, díky kterému se model E40 Ultra vyhýbá překážkám a nenaráží do nábytku.
Povánoční úklid v pohodě zajistí baterie s kapacitou 5 200 mAh, která vydrží až 260 minut. Takto dlouhý provoz postačí na vyčištění plochy až 220 m² na jedno nabití. A to navíc v kombinaci s o 30 % rychlejším nabíjením. Ideálního pomocníka pro úklid mezi svátky naleznete zde: Mova E40 Ultra, celou nabídku pak na cz.mova.tech.