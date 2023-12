Používáte WhatsApp i Instagram? Tahle funkce vám udělá radost

WhatsApp v rámci beta verze odhalil možnost sdílet Stories s Instagramem

Odpadla by tak nutnost sdílet Stories na obou platformách zvláště

Kdy se novinky dočkáme prozatím není jisté

Časově omezené příspěvky, které na Instagramu můžete znát pod názvem Stories (příběhy), patří mezi nejpopulárnější druh obsahu na internetu. S tímto konceptem původně přišla společnost Snapchat, avšak poté, co se jej Meta pokusila neúspěšně koupit, rozhodla se vytvořit jejich alternativu na vlastních platformách. Svá Stories tak mají jak Instagram, Facebook s Messengerem a dokonce také WhatsApp. Právě v případě posledně jmenovaného nejsou Stories, respektive Status, zrovna dvakrát oblíbené, což chce Meta podle všeho zvrátit.

Jedny Stories vládnou všem

Ačkoli má WhatsApp miliony uživatelů po celém světě, jeho Status se velké oblibě netěší. Dle serveru WABetaInfo, který se zaměřuje na sledování novinek mířících do WhatsAppu, by mohlo dojít k příchodu malé, ale velmi žádané novinky, která tento trend může zvrátit. V beta verzi aplikace pro Android s číslem 2.23.25.20 se objevila možnost propojit svůj WhatsApp účet s tím Instagramovým a díky tomu přímo sdílet stories na obou platformách. Obdobně to již funguje mezi Instagramem a Facebookem/Messengerem a nejen tvůrcům to značně ulehčuje práci.

Tato integrace by mohla odlišit WhatsApp od konkurenčních aplikací pro posílání zpráv. Pokud však jasně rozlišujete, co sdílíte s kontakty ve WhatsApp a co se známými prostřednictvím Instagramu, nemusí pro vás být tato funkce příliš užitečná. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici, ale zdá se, že WhatsApp a Instagram si zachovají nezávislé ovládací prvky pro omezení publika pro aktualizace Status, respektive pro Stories.

Dalším důležitým aspektem je, že nástroje pro vytváření příběhů na Instagramu jsou pokročilejší a obsahují dynamické nálepky, například pro počasí, čas a místo. Tyto funkce zatím nejsou v aplikaci WhatsApp k dispozici a hrozí tedy obdobná situace, jako v případě sdílení na Facebook. Takto přesdílené Stories sice na první pohled vypadají stejně, avšak funkčně jsou značně omezené, což kazí dobrý dojem. Na druhou stranu se jedná o lepší variantu, než neustále zveřejňovat Stories ručně na všech platformách. Kdy se dočkáme integrace Instagramu do WhatsAppu prozatím není jasné.