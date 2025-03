Používáte v Česku Booking.com? Microsoft varuje před nebezpečnými podvody

Podvodníci se v nové kampani zaměřili na uživatele Booking.com

Cílem jsou hlavně zaměstnanci hotelů spolupracujících s ubytovací platformou

Podle společnosti Microsoft probíhá v Česku masivní phishingová kampaň zaměřená na hotely a ubytovací zařízení využívající původně nizozemskou platformu Booking.com. Dle zprávy Microsoftu je útok zaměřen primárně na zaměstnance hotelů, nikoliv na koncové zákazníky.

Podvodníci zneužívají Booking

Zprvu může podvodná zpráva vypadat velmi neškodně. Útočníci zneužívají design oficiálních e-mailů, které společnost Booking.com rozesílá svým partnerům, tedy hoteliérům a ubytovatelům. Zpráva může obsahovat urgentní výzvy k akci, jako například ověření účtu, aktualizaci údajů nebo reakci na stížnost zákazníka.

Jde o klasický nástroj podvodníků, kdy se snaží své oběti okamžitě šokovat a přinutit k rychlé reakci, aby tolik nedbali na mírné nuance, které odlišují falešný e-mail od toho skutečného. Cílem je pak nalákat oběti na falešné webové stránky, které vypadají jako Booking.com, a získat jejich přihlašovací údaje.

Dle upozornění Microsoftu pak útočníci využijí tzv. ClickFix. Spočívá v tom, že se snaží oběti přimět ke kopírování a vkládání příkazů do příkazového řádku. Tento postup vede k automatické instalaci malwaru do počítače oběti. I když se jedná o globální kampaň, je důležité upozornit české uživatele, že se mohou stát obětí tohoto podvodu, a proto by měli být obzvláště opatrní.

Hrozba i v Česku

Aktuální phishingová kampaň zacílená na partnery společnosti Booking.com je dle varování Microsoftu globální, existují ale pádné obavy, že potenciálně ohrožená mohou být i ubytovací zařízení v Česku.

Přitom při ochraně před phishingovými kampaněmi podvodníků stačí dodržovat několik základních bezpečnostních pokynů. Neklikejte na podezřelé odkazy, svůj účet (kdekoliv!) vždy opatřete dvoufaktorovým ověřením. Zároveň dbejte na detaily: kontrolujte například grafický design e-mailu, který vám přijde podezřelý, stejně jako přesnou e-mailovou adresu, ze které zpráva přichází.