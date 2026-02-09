TOPlist

Pouze dnes! Oslavte první letošní zlatou medaili pro Česko slevou 20 % na zařízení Samsung

PR článek
PR článek 9. 2. 17:12
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung nabízí českým fanouškům zimních olympijských her v Miláně a Cortině exkluzivní slevu 20 % k příležitosti oslavy první letošní zlaté medaile pro české sportovce.

Letos je Samsung opět hlavním partnerem zimních olympijských her v Itálii. Jako oslavu první letošní zlaté medaile pro Českou republiku si můžete pouze do dnešní půlnoci pořídit vybraný produkt z nabídky internetového obchodu Samsung.cz o 20 % levněji.

Samsung Galaxy Z Flip 7
Samsung Galaxy Z Flip 7

Slevu obdržíte v e-shopu samsung.cz po zadání kódu ZLATO20, platná je pouze do dnešní (9. února 2026) půlnoci. Sleva se nevztahuje na kategorie datových úložišť a pamětí a nedá kombinovat s dalšími akcemi, vyjma aktuálně probíhající cashback nabídky na vybraná mobilní zařízení. K nákupu můžete využít i body z věrnostního programu Samsung Rewards.

