Potká OnePlus stejný osud jako Huawei? Firma čelí vyšetřování ze strany USA

Společnost OnePlus čelí vyšetřování ve Spojených státech

Několika senátorům se nelíbí údajné posílání citlivých údajů na servery v Číně

Celou záležitostí by se nyní mělo zabývat ministerstvo obchodu

Ve státní správě by měla v souvislosti s moderními technologiemi být bezpečnost na prvním místě. Ve Spojených státech tomu tak v mnoha případech je, ostatně firma Huawei by mohla vyprávět. Čínské společnosti jsou mnohými vládami brány jako potenciální bezpečnostní riziko, především kvůli častým vazbám na tamní komunistickou stranu, přičemž tentokrát se podezření nevyhnula další firma – OnePlus. Americké ministerstvo obchodu podrobit vyšetřování, zda smartphony čínského výrobce prodávané na území Spojených států, nejsou potenciálním bezpečnostním rizikem.

Je OnePlus bezpečnostní riziko?

Požadavek na zahájení vyšetřování přišel od republikána Johna Moolenaara, který zároveň předsedá sněmovnímu výboru pro vztahy s Čínou, přičemž podporu má také od demokratické jedničky v tomto výboru, Raja Krishnamoorthiho. Jejich výzva zahrnuje obavy z potenciálního sběru citlivých informací a jejich posílání na čínské servery, která se má údajně týkat všech smartphonů OnePlus, jenž se prodávají na území Spojených států. Zákonodárci poznamenali, že telefony OnePlus jsou běžně dostupné u největších prodejců v zemi, jako je BestBuy či Amazon.

Ve výzvě se nachází také odkaz na analýzu, kterou výboru poskytla komerční firma a která naznačuje, že zařízení OnePlus mohou bez výslovného souhlasu uživatelů shromažďovat a odesílat na servery v Číně množství uživatelských dat, včetně citlivých osobních informací a snímků obrazovky. Podle senátorů by ministerstvo obchodu mělo zaúkolovat své ICT oddělení k prošetření celé záležitosti.

Pro vládu Spojených států je přenos uživatelských dat mimo území země považováno za vážnou hrozbu pro národní bezpečnost. V dubnu letošního roku představilo ministerstvo spravedlnosti přísná pravidla, která omezují přesun určitých dat do Číny a dalších „zemí, kde jsou oprávněné důvody k obavám“. Samotné OnePlus se k celé záležitosti prozatím nevyjádřilo, nicméně pokud bude shledáno jakožto hrozba pro národní bezpečnost Spojených států, mohlo by to v krajním případě znamenat velmi negativní důsledky s ohledem na prodeje zařízení ve Spojených státech.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.