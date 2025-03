Postavte si vlastní Jurský park! Epic rozdává herní pecku Jurassic World Evolution 2

V obchodě Epic Games Store si aktuálně můžete bezplatně aktivovat hru Jurassic World Evolution 2

Jedná se o povedený budovatelský simulátor, ve kterém budete stavět vlastní park pro dinosaury

Nabídka potrvá až do 27. března, poté bude k dispozici jiný titul

Po několika týdnech, během nichž Epic Games Store rozdával převážně menší tituly, se v jeho nabídce her zdarma opět objevil věhlasnější kousek. Do svých digitálních knihovniček přidat druhý díl budovatelského simulátoru Jurassic World Evolution, ve kterém budete stavět vlastní zábavní park s dinosaury s licencí populární filmové ságy Jurský svět. Nabídka má omezenou platnost – trvá pouze do 27. března. Poté bude k dispozici jiná hra.

Stejně jako první hra je i Evolution 2 budovatelským simulátorem, ve kterém bude vaším hlavním úkolem budovat a spravovat prehistorický zábavní park s licencí Jurského světa. K dispozici budete mít 75 prehistorických druhů včetně různých dinosaurů, ptakoještěrů či mořských plazů, pro něž je třeba postavit všemožné výběhy, voliéry či laguny. V opačném případě si nenasytní dinosauři udělají z vašich návštěvníků svačinu.

Jurassic World Evolution 2 zdarma

Zvířata navíc mají různé potřeby, ať už jde o specifický druh potravy, či požadovaný rozsah zalesnění. Ve srovnání s předchozím dílem obsahuje „dvojka“ komplexnější umělou inteligenci dinosaurů, kteří nově umí lovit ve smečkách a dokáží mezi sebou realističtěji komunikovat. Výrazným přepracováním prošel i nástroj pro tvorbu prostředí.

Nabídka může být předzvěstí blížícího se oznámení třetího dílu, který v loňském roce potvrdil výkonný producent britského studia Frontier Jonny Watts. Po nedávných prodejních nezdarech manažerského simulátoru F1 a strategie Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin chce totiž Frontier navázat na úspěch prvních dvou dílů Jurského světa. S žánrem budovatelských simulátorů ostatně mají tvůrci bohaté zkušenosti z úspěšných sérií Planet Coaster a Planet Zoo.