Postapokalyptická adventura FAR: Lone Sails míří na Android a iOS

Pokud smartphone kromě zvládání běžné agendy občas používáte i k odreagování se například hraním her, možná vás potěší novinka, kterou můžete od dnešního dne zakoupit na Google Play i App Store. Jedná se o adventuru FAR: Lone Sails, která původně vznikla jako studentský projekt a dosud byla k dispozici pro PC, Xbox One, PlayStation 4 a Nintendo Switch.

Ve hře se ocitnete v jakémsi postapokalyptickém světě a vašim úkolem je udržovat v pohybu parní vzducholoď steam-punkového vzhledu plněním různých úkolů. Celá hra je ve 2D a herní design vypadá na první pohled velmi netradičně. Tuto novinku švýcarského studia Okomotive si můžete stáhnout od 22. října za 99 Kč.