Pospěšte si, než akce skončí: Epic rozdává poslední díl Dragon Age

Dragon Age: Inquisition je na Epic Games Store zcela zdarma

Objevujte kontinent Thedas v kompletní edici Game of the Year

Akce končí 23. kvěntna

Internetový obchod s hrami Epic Games Store se oproti své konkurenci v podobě Steamu z dílny Valve rozhodl svým uživatelům nabízet nejen atraktivní slevové akce, ale každý týden si pro ně připravil hru zdarma, přičemž někdy se Epic trefí a naservíruje hotovou bombu. Tentokrát si přichystal poslední díl epické RPG ságy Dragon Age s podtitulem Inquisition, a to rovnou v edici Game of the Year, která kromě samotné hry nabízí také rozšíření Jaws of Hakkon, The Descent a Trespasser.

Hra roku 2014 je nyní k dispozici zcela zdarma

Dragon Age: Inquisition je bezesporu kontroverzní hrou. Zatímco kritici při vydání nešetřili chválou a titul také získal nejedno ocenění hry roku 2014, samotní hráči titul přijali poměrně vlažně. Ostatně hodnocení na serveru Metacritic je v případě odborných publikací 85 ze 100, zatímco u hráčského hodnocení svítí číslo 6.1. Ačkoli hře nezle upřít kvalitu ve zpracování či příběhu, řada repetitivních vedlejších úkolů, kteří si vývojáři z BioWare pro nadšené hráče přichystali, dokázala unudit nejednoho fanouška toužícího objevit každý kousek kontinentu Thedas. Na které straně je pravda se nyní můžete přesvědčit sami, aniž byste za to museli utratit byť jen jedinou korunu.

Příběh Dragon Age: Inquisition sleduje hráčem vytvořenou postavu známou jako Inkvizitor na cestě za urovnáním občanských nepokojů na kontinentu Thedas a uzavřením záhadné trhliny na obloze zvané „Breach“, která vypouští do světa nebezpečné démony. Titul je podobný svým předchůdcům, i když se skládá z několika polootevřených světů, které mohou hráči prozkoumávat. Hráči ovládají inkvizitora nebo jeho společníky převážně z pohledu třetí osoby, ačkoli je k dispozici i tradiční úhel kamery hry na hrdiny shora dolů. Nechybí ani množství dialogových voleb, rozsáhlý strom schopností či navazování vztahů s ostatními postavami.

Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition je na Epic Games Store k dispozici zdarma až do 23. května, takže určitě nepromarněte příležitost si hru uložit do své knihovny.