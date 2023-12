Pošlete nejoriginálnější vánoční přání. Pohodlně a přímo z telefonu

Aplikace iMessage na telefonech od Applu nabízí unikátní formu odeslání zprávy s grafickým efektem

Hodí se to při zvláštních příležitostech, jako jsou v těchto dnech vánoční svátky

K Vánocům neodmyslitelně patří komunikace se svými nejbližšími, ať už formou krátkého telefonátu, anebo textové zprávy. Mezi uživateli iPhonů a dalších zařízení od Applu je oblíbená služba iMessage, která kromě klasických textových zpráv umožňuje připojit speciální grafický efekt. A ten se výborně hodí, když chcete někomu poslat skutečně originální vánoční přání.

Veselé Vánoce s iMessage

Výchozí chatovací/SMSková aplikace iMessage nabízí řadu efektů, které můžete připojit při odesílání zprávy. Mimochodem, tato funkce se poprvé objevila už u iOS 13 v roce 2019. Využít ji tedy mohou všechny iPhony a iPady s iOS 13 a novějších verzí. Efekty fungují pouze mezi Apple zařízeními – uživatelům telefonů s Androidem tak nemá smysl takto vylepšené zprávy posílat, vůbec se jim nezobrazí.

Některé efekty mají za cíl pobavit, překvapit, jiné nalákat, zkrátka přidat zprávě speciální emoci, kterou nelze tak dobře vyjádřit emotikonem nebo jen holým textem. Pakliže chcete svým nejbližším popřát krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok, můžete využít právě jeden z dostupných efektů.

Jak na to? Stačí v aplikaci iMessage napsat do textového pole zprávu, ale namísto povelu k odeslání zkuste na modré šipce prst malou chvíli podržet. Dále přepněte nahoře na „Obrazovka“ a vyberte podle vás nejvhodnější efekt. Myslete přitom na to, že originální grafickou zprávu si může zobrazit pouze adresát s aktivním iMessage a s iOS 13 a novějším.

Prskavky, konfety, nebo bezpečný ohňostroj

iMessage ve verzi s iOS 17.2 nabízí 8 různých efektů: ozvěna, reflektor, balónky, konfety, velké srdce, laserovou šou, ohňostroj, prskavku. Každý má své vhodné i méně vhodné využití, pro přání k Vánocům se nám nejvíce hodí efekt oslava, který připomíná prskavku. K oslavám Nového roku zase perfektně pasuje ohňostroj či konfety.

Maximálně univerzálním se ukazuje být efekt ozvěny, který naklonuje vámi poslanou zprávu a jejím obsahem zaplní celou obrazovku adresáta. V tomto konkrétním případě proto vyzkoušejte raději poslat emotikon než textovou zprávu, bude to vypadat maximálně efektně.