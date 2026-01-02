Poslední vánoční dárek od Epicu stojí za to! Jde o parádní historickou strategii

- Posledními dárky v rámci vánoční akce od Epic Games jsou strategie Total War: Three Kingdoms a sci-fi střílečka Wildgate
- První z nich je RTS hra odehrávající se ve starověké Číně, zatímco druhá je multiplayerová střílečka odehrávající se ve vesmíru.
- Nabídka platí až do 8. ledna, poté bude k dispozici tower defence Bloons TD 6
Tradiční vánoční výprodej v obchodě Epic Games Store se nezadržitelně chýlí ke konci a s ním i štědrá nadílka her zdarma. Epic během sváteční akce rozdal celkem 21 her včetně kouzelnického RPG Hogwarts Legacy či hororu The Callisto Protocol. Jeden z nejzajímavějších titulů si však nechal úplně na konec. Nejedná se sice o Red Dead Redemption 2, jak naznačoval smyšlený seznam, který před pár týdny koloval po internetu, ale o povedenou strategii Total War: Three Kingdoms od britského studia Creative Assembly. Nabídku pak doplňuje ještě vesmírná online střílečka Wildgate.
Total War: Three Kingdoms
Total War: Three Kingdoms z roku 2019 je jedním z posledních přírůstků do stejnojmenné série populárních real-time strategií. Značka Total War se za čtvrtstoletí své existence podívala na řadu míst a navštívila mnoha historických epoch. S vydáním Three Kingdoms však vůbec poprvé podívala do starověké Číny, konkrétně do období tří království, které se datuje mezi lety 220 a 280. Hra nabízí poutavou kombinaci budování impéria, diplomacie a dobývání území, o něž budete svádět rozsáhlé bitvy v reálném čase. Dosud poslední velký historický Total War si zaslouží vaši pozornost i v případě, že nepatříte k fanouškům žánru RTS – za zkoušku v tomto případě doslova nic nedáte.
Wildgate
Do virtuální knihovničky si můžete přidat také hru Wildgate – PvPvE střílečku, která kombinuje taktické souboje vesmírných lodí s rychlou akcí z pohledu první osoby. O hru byl během loňského vydání značný zájem, který však poměrně rychle vyprchal. Vývojářské studio Moonshot Games, které tvoří řada veteránů z Blizzardu, nyní doufá, že vánoční akce od Epicu přiláká do hry velké množství nováčků.
Oblíbený Total War ze starověké Číny a online střílečku Wildgate si můžete bezplatně aktivovat až do 8. ledna. Poté se místo nich v nabídce her zdarma objeví populární tower defence záležitost s názvem Bloons TD 6.