TOPlist

Poslední šance. Xiaomi 15T Pro s rekordním počtem slev a dárků koupíte už jen do neděle

PR článek
PR článek 15. 10. 15:41
Chytrý telefon Xiaomi 15T

Nové Xiaomi 15T a 15T Pro se velmi rychle probojovalo mezi nejlepší a nejvýhodnější telefony letošního podzimu, a to nejen díky výbavě, ale hlavně vlivem rekordního množství bonusů, které k nim dostanete. Telefony se během pár dnů prodeje staly doslova hitem. Sleva, výkupní bonus, dárky i služby zdarma vám dohromady ušetří až 11 640 Kč. Jenže pozor, všechny výhody končí už tuhle neděli – 19. října.

Pokud jste nákup odkládali nebo si stále nejste jistí, pak právě nadešla jedna z posledních šancí na koupi podzimního bestselleru za tu nejlepší možnou cenu.

Bonus, sleva a dva dárky navíc

U Mobil Pohotovosti teď ke Xiaomi 15T získáte slevu až 3 500 Kč, výkupní bonus až 3 000 Kč a rovnou dva dárky: chytrý náramek Xiaomi Band 10 a tyčový vysavač Xiaomi za recenzi. K tomu navíc platí i ISIC sleva až 1 644 Kč. Jen těchto pět benefitů vám ušetří až 11 640 Kč.

Benefity, které platí už jen do 19. října:

  • Slevový kód až 3 500 Kč
  • Výkupní bonus až 3 000 Kč
  • ISIC sleva až 1 644 Kč
  • Dárek: Xiaomi Band 10 (1 099 Kč)
  • Dárek za recenzi: Xiaomi vysavač G20 Lite (2 399 Kč)

K telefonu navíc získáte předplatné Spotify, YouTube Premium a Google AI na několik měsíců zdarma. Xiaomi přidává i bezplatnou opravu displeje do 6 měsíců, VIP zákaznický servis na 2 roky, a dokonce i vstup do exkluzivního letištního salonku Dragonpass.

Posbírat všechny benefity, a s nimi i rekordně nízkou cenu, můžete ale pouze do 19. října.

Novinka za zlomek ceny

Ti, kteří nechtějí platit celou částku najednou, můžou využít i pronájem přes službu Cashtec Upgrade. Xiaomi 15T Pro vás tak vyjde na rekordně nízkou částku 279 Kč měsíčně a za dva roky pronájmu zaplatíte pouhých 6 696 Kč, což je téměř třetina oproti běžné ceně.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Herní handheld Asus ROG Xbox Ally X v podrobné české recenzi
Asus ROG Xbox Ally X recenze: Phile Spencere, toto není Xbox
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
1
OneDrive
Najde duplicity a nabízí pokročilé úpravy! OneDrive výrazně vylepšuje práci s fotkami
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 12:00
4
Datamanie obecny
Nečekejte na Black Friday: O2 nabízí 100 GB dat jen za 249 Kč měsíčně
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 10:36
0
Apple MacBook Pro s M5
Čip Apple M5 dorazí už dnes! S ním přijde i nový MacBook Pro a iPad Pro
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
0

Kapitoly článku