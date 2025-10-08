Poslední šance HMD? Nový hybridní telefon vypadá jako retro Lumia

- Značka HMD Global představila netradiční telefon
- Vypadá jako zmenšená Lumia 800, běží na něm hybridní operační systém
- Telefon má pouze 64 MB RAM a 128MB úložiště
Společnost HMD Global ještě donedávna vyráběla smartphony značky Nokia, nyní se pokouší jít vlastní cestou. Finská firma se snaží nezapadnout mezi tuctové výrobce, ale zaujmout originálními produkty – ve své nabídce má například růžové véčko Barbie Phone, modulární HMD Fusion nebo bezdrátová sluchátka zkřížená s powerbankou. Nyní to HMD zkouší s miniaturním telefonem, který není ani chytrý, ale ani hloupý.
HMD Touch 4G: miniaturní cloudový telefon
Představená novinka je skutečný drobeček – má fyzické rozměry 102,3 × 61,85 × 10,85 mm, hmotnost činí pouze 100 gramů. Tvarově telefon vzdáleně připomíná někdejší smartphony Nokia Lumia, především díky barevnému unibody tělu s ostrým obdélníkovým půdorysem a zakulacenými boky. Telefon se pyšní krytím IP52, částečně tedy odolá tedy prachu a kapající vodě.
Smartphony Lumia připomínají i výrazné rámečky nad a pod displejem, který je doslova titěrný – v úhlopříčce má pouze 3,2″, rozlišení je QVGA (320 × 240 pixelů). Na obrazovce běží lehký operační systém RTOS, který známe především jako úsporné řešení pro chytré hodinky. Tento systém je vesměs „hloupý“ bez možnosti instalovat aplikace, ovšem s tímto omezením si výrobce poradil šalamounsky – do telefonu je integrovaná služba Cloud Phone Service, díky které uživatelé dostanou přístup k webovým aplikacím, mezi kterými například aplikace Express Chat pro textovou, hlasovou a videokomunikaci.
Poslouží i jako Wi-Fi hotspot
Pro potřeby RTOS výrobce nasadil do útrob telefonu slabší čipset Unisoc T127 ve spolupráci s 64 MB RAM (to není překlep). Úložiště činí pouze 128 MB (to také není překlep), jsou však podporovány paměťové karty formátu microSD. Telefon je vybaven dvojicí fotoaparátů – vpředu je 0,3 Mpx kamerka, vzadu 2Mpx snímač s LED bleskem.
Bezdrátovou konektivitu zastupuje LTE, Wi-Fi 4 a Bluetooth 5.0, telefon dokonce může posloužit jako Wi-Fi hotspot. Akumulátor má kapacitu 1 950 mAh, dobíjení probíhá standardně přes USB-C, nechybí však ale ani 3,5mm pro připojení kabelových sluchátek.
Cena a dostupnost
HMD Touch 4G je bezesporu zajímavé zařízení, do našich končin ale patrně nezavítá – HMD jej prodává výhradně v Indii a to v azurové a tmavě modré barvě. Cena je stanovena na 3 999 rupií, což je v přepočtu asi 1 200 korun včetně DPH.