Pornostránky se musí přizpůsobit novým podmínkám EU, hrozí jim tučné pokuty

Kvůli nové eurounijní směrnici o digitálních službách (DSA) se musejí mít na pozoru i frekventovaně navštěvované pornografické stránky. Exekutivní orgán EU Evropská komise již ve středu uvedla, že některé z těchto videoplatforem patří k velkým online službám, a jmenovala rovnou tři největší.

Komise přímo počítá s tím, že se pod citlivější drobnohled dostane trio největších pornoplatforem na evropském trhu. Jmenovitě jde o Pornhub a XVideos, portály zaměřené primárně na agregování videí, a Stripchat, což je údajně největší platforma s hanbatými živými přenosy.

„Vítám označení Pornhubu, XVideos a Stripchatu za velmi rozsáhlé online platformy. Umožní to větší kontrolu a odpovědnost jejich algoritmů a procesů,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager.

Today we designate 3 additional very large online platforms.

Pornhub, Stripchat and XVideos meet the user thresholds to fall under stricter #DSA obligations.

Creating a safer online environment for our children is an enforcement priority under the DSA. https://t.co/bq2XhnUqUh

— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 20, 2023