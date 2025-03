Polský telefon pro nenáročné: Mudita Kompakt vydrží 6 dní a má bezpečnostní tlačítko

Poláci mají minimalistický telefon s 6denní výdrží a e ink displejem

Nabízí i speciální hardwarový přepínač pro offline režim

Cena telefonu je 11 tisíc korun, problém je, že neumí česky

Polská společnost Mudita ukázala na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně svůj maximálně minimalistický smartphone jménem Mudita Kompakt. Chlubí se e ink displejem, vlastním systémem bez Google služeb (GMS), fotoaparátem a také speciálním hardwarovým přepínačem, který vás okamžitě odstřihne od přístupu k internetu. Poláci si však za toto nevšední řešení nechají pořádně zaplatit.

Komapkt pro nenáročné

Co vlastně očekáváte od telefonu, aby uměl provádět hovory, fotit, aby měl přístup na internet, aby uměl navigovat dle map a hlavně aby dlouho vydržel? V takovém případě vás může zaujmout počin varšavské společnosti Mudita, která před pár měsíci představila světu svůj minimalistický telefon Kompakt s e ink displejem a nyní jej vůbec poprvé prezentovala na velké akci, konkrétně na MWC v Barceloně.

Účelem telefonu je eliminovat závislost na sociálních sítích a online službách. Toto zařízení tedy běží na proprietárním systému Mudita OS K založeném na open-source Androidu (AOSP), avšak bez podpory Google služeb. Výrobce se tím snaží ubezpečit zákazníky, že data nedávají všanc velké firmě typu Google. Pracovat tak můžete s předinstalovanými aplikacemi (kalendáře, kalkulačka, šachy, mapy, čtečka knih, hudební přehrávač, poznámky, diktafon a další) nebo si přes desktopovou platformu Mudita Center dohrát další aplikace.

Navíc má Mudita Kompakt na levém boku hardwarový přepínač, který slouží jako tzv. kill-switch pro přístup k online službám a některým nativním aplikacím. Smartphone běžně nabízí dual SIM slot, případně podporuje i eSIM, Bluetooth, GPS, NFC a Wi-Fi je samozřejmostí. Nicméně pokud budete chtít úplně vypnout – jste například na schůzce, chcete si užít oběd s rodinou nebo se chystáte na výlet do přírody – stačí přepnout na offline režim a „užít si přítomný okamžik“, jak říká výrobce.

Poláci vsadili na e ink

Důležitou součástí je i displej. Nejde o LCD ani OLED panel, nýbrž černobílý e ink zobrazovač. Výhody to má v zásadě dvě: jednak vás to odrazuje od toho, abyste na mobilu trávili zbytečně moc času, a jednak to oproti běžné smartphonové produkci extrémně zlepšuje výdrž. Navíc je skutečně kompaktní, úhlopříčka dosahuje 4,3″.

V běžném provozu pak díky 3300mAh baterii vydrží Mudita Kompakt až 6 dní, bez nabíjení by tedy měl zvládnout celý pracovní týden. Nabíjení pak probíhá přes USB-C port, anebo bezdrátově na Qi nabíječce. Z další výbavy lze zmínit 32GB úložiště, 3 GB RAM, odolnost IP54 a úsporný čipset MediaTek Helio A22.

Česky neumí

Trochu komplikace je však v případě dostupnosti, zejména v oblasti podpory jazyků. Polská firma Mudita se svým počinem míří spíše na západní trhy, dokonce i na USA. Nabízí tedy podporu pro angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, portugalštinu, nizozemštinu a z východních jazyků pouze polštinu; česky ani slovensky telefon neumí.

Polákům se s minimalistickým e ink smartphonem podařilo celkem slušně prorazit na platformě Indiegogo, vybrali už přes 460 tisíc eur (11,5 milionu korun), již dříve uspěli i na Kickstarteru. Kompakt nabízí v bílém, černém a šedivém provedení za 439 eur (11 tisíc korun), nicméně pokud si telefon pořídíte nyní přes Indiegogo, získáte jej za akční cenu 319 eur (8 tisíc korun).

Pro polského výrobce však nejde o první podobný pokus. Kromě smartphonu vyrábí budíky, svítilny a další příslušenství s e ink displejem. Již v roce 2020 firma představila svůj úplně první telefon, rovněž minimalistický a tlačítkový Mudita Pure. Ten už však v nabídce není.