TOPlist

Policie zajistila falešné iPhony a iPady za statisíce korun. Přiletěly do Ostravy

Jakub Fišer
Jakub Fišer 7. 3. 18:00
0
Falešné iPhony zadržené na letišti v Mošnově
  • Celní správa zabavila na letišti v Mošnově padělky za několik stovek tisíc korun
  • Nacházely se mezi nimi i falešné iPhony nebo iPady, nabíječky, kabely i sluchátka
  • Podle celníků měly být fejky určené k prodeji v Česku

Nestává se to často, ale padělky a falešná elektronika občas prochází i přes Českou republiku. Jsou buď určeny přímo k prodeji na našem trhu, anebo jsou zločineckými skupinami distribuovány dál. Celníci zachytili v pátek na letišti v Mošnově zásilku s víc jak 600 kusy padělané elektroniky, mezi zajištěnými fejky byly především iPhony a iPady, ale i další příslušenství.

Čeští celníci odhalily falešné iPhony

V pátek informovali celníci na svých stránkách o zajištění několika zásilek padělané elektroniky z tzv. třetích zemí, tedy zemí mimo Evropskou unii (EU). Velmi často podobné padělky pochází z Číny, to však celní správa nespecifikovala. Balíky přistály na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy, při rutinní kontrole však celníci pojali podezření, že se jedná o padělky.

Celní správa hovoří o zabavení 16 mobilních telefonů iPhone, 8 tabletů iPad, více než 200 adaptérů a nabíjecích kabelů Samsung, téměř 180 zadních krytů a obalů na telefony Apple a Samsung a také několika desítek sluchátek (drátových i bezdrátových) značek jako je Apple, Samsung nebo Lenovo. Součástí bylo také několik desítek baterií do mobilních telefonů různých výrobců a rovněž 5 parkovacích kamer označených logem automobilky Volkswagen. Podle policie jde o fejky v hodnotě několika stovek tisíc korun.



Bezpečnostní upozornění na telefonu



Nepřehlédněte

Volají vám z celní správy? Nereagujte, podvodníci chtějí vaše peníze

V tomto konkrétním případě měly být padělky podle celníků prodávané na českém trhu. „Letecká přeprava ze třetích zemí je jednou z cest, jak se padělané zboží snaží dostat na evropský trh. Naším cílem je zabránit tomu, aby se takové výrobky dostaly ke spotřebitelům,“ uvedla tisková mluvčí Celního úřadu v Ostravě. Pokud by vás zajímalo, co se s padělky po zajištění stane, rozhoduje o tom držitel ochranné známky. V drtivé většině případů dojde k likvidaci.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Midjourney (vygenerováno pomocí AI)
Xiaomi prý chystá notebook, který zatopí i těm nejlepším: špičková výbava a hmotnost pod kilo
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 12:00
2
Opera v Sydney vyzdobená uměním
Ikonickou operu v Sydney rozzáří výtvory začínajících umělců. Díla vytvořili na iPadu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 8:00
0
Google Pixel 10a recenze: tak trochu loňská novinka
Google Pixel 10a recenze: tak trochu loňská novinka
Michal Maňák
Michal Maňák M. Maňák včera 19:00
9
Navigace Waze na chytrém telefonu v autě (ilustrační obrázek)
Scotty, přenes nás! Známé sci-fi univerzum Star Trek rozšíří nabídku Waze
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
1

Kapitoly článku