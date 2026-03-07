Policie zajistila falešné iPhony a iPady za statisíce korun. Přiletěly do Ostravy

- Celní správa zabavila na letišti v Mošnově padělky za několik stovek tisíc korun
- Nacházely se mezi nimi i falešné iPhony nebo iPady, nabíječky, kabely i sluchátka
- Podle celníků měly být fejky určené k prodeji v Česku
Nestává se to často, ale padělky a falešná elektronika občas prochází i přes Českou republiku. Jsou buď určeny přímo k prodeji na našem trhu, anebo jsou zločineckými skupinami distribuovány dál. Celníci zachytili v pátek na letišti v Mošnově zásilku s víc jak 600 kusy padělané elektroniky, mezi zajištěnými fejky byly především iPhony a iPady, ale i další příslušenství.
Čeští celníci odhalily falešné iPhony
V pátek informovali celníci na svých stránkách o zajištění několika zásilek padělané elektroniky z tzv. třetích zemí, tedy zemí mimo Evropskou unii (EU). Velmi často podobné padělky pochází z Číny, to však celní správa nespecifikovala. Balíky přistály na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy, při rutinní kontrole však celníci pojali podezření, že se jedná o padělky.
Celní správa hovoří o zabavení 16 mobilních telefonů iPhone, 8 tabletů iPad, více než 200 adaptérů a nabíjecích kabelů Samsung, téměř 180 zadních krytů a obalů na telefony Apple a Samsung a také několika desítek sluchátek (drátových i bezdrátových) značek jako je Apple, Samsung nebo Lenovo. Součástí bylo také několik desítek baterií do mobilních telefonů různých výrobců a rovněž 5 parkovacích kamer označených logem automobilky Volkswagen. Podle policie jde o fejky v hodnotě několika stovek tisíc korun.
V tomto konkrétním případě měly být padělky podle celníků prodávané na českém trhu. „Letecká přeprava ze třetích zemí je jednou z cest, jak se padělané zboží snaží dostat na evropský trh. Naším cílem je zabránit tomu, aby se takové výrobky dostaly ke spotřebitelům,“ uvedla tisková mluvčí Celního úřadu v Ostravě. Pokud by vás zajímalo, co se s padělky po zajištění stane, rozhoduje o tom držitel ochranné známky. V drtivé většině případů dojde k likvidaci.