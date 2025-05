Poláci postavili létající motorku. Futuristický Volonaut Airbike má maximálku 200 km/h

Polská firma Volonaut oznámila svůj první model létající motorky s názvem Airbike, se kterým si ve světě ihned získala obrovskou míru pozornosti. Jedná se o futuristické vozidlo s tryskovým pohodem maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu, které se pohybuje vzduchem a na první pohled připomíná stroj ze sci-fi filmu.

S lehkým rámem z uhlíkových vláken, prvků vyrobených na 3D tiskárně a čtyřmi výkonnými elektrickými rotory je Airbike navržen pro vertikální vzlet a přistání. Dle dostupných informací by jeho ovládání mělo připomínat spíše pilotování dronu, než klasickou jízdu na motorce.

